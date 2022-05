France: 73% contre le port du burkini à la piscine (sondage)

"Le burkini est un non-sujet", a affirmé lundi le maire de Grenoble

Selon une nouvelle enquête publiée sur Cnews, 73% des Français souhaitent interdire le port du burkini dans les piscines.

Le burkini est un maillot de bain pour les femmes musulmanes, couvrant la tête et l'ensemble du corps.

Environ 77% des sondés contre le burkini dans les piscines appartiennent aux catégories professionnelles supérieures, 70% aux catégories inférieures, et 73% sont inactifs.

Les 18-24 ans sont pour l'autorisation du burkini à hauteur de 63%, contre 26% chez les 35-49 ans et 12% chez les plus de 65 ans.

Les électeurs de la France insoumise restent les plus favorables à l’autorisation du burkini (46%) et Les Républicains sont les plus réfractaires (15%).

L'enquête a été réalisée en ligne sur 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus.

"Le burkini est un non-sujet", a affirmé lundi le maire de Grenoble, Éric Piolle, alors que sa ville s'apprête à voter une modification du règlement des piscines qui pourrait autoriser le burkini.

"Depuis une dizaine de jours, on entend une énorme polémique gonfler partout autour du burkini et de Grenoble", déplore l'élu dans une vidéo sur Twitter.

L'annonce de l'inscription de ce thème à l'ordre du jour du 16 mai a d'ores et déjà suscité une levée de boucliers de l'opposition grenobloise et provoqué l'ire du président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, qui menace de priver la ville de subventions régionales.