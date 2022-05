France/Législatives 2022: le publicitaire Frank Tapiro annonce sa candidature

"Je serai indépendant, je n'aurais personne pour m'influencer et la voix des citoyens sera respectée"

Le publicitaire Franck Tapiro a crée la surprise en annonçant sa candidature aux élections législatives françaises de 2022 en exclusivité ce jeudi soir dans les GGMO.

Il se présentera à la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine ((Neuilly, Puteaux, Courbevoie sud) .

"Je suis très fier, très heureux et très ému", a-t-il réagi sur i24NEWS.

"La politique politicienne créée de plus en plus de défiance et d'abstention, pourtant c'est un paradoxe car on n'a jamais eu besoin d'autant de politiques. Et pourtant il n'y a jamais eu autant de marasme, autant de petits arrangements entre ennemis, autant de mensonges et de trahisons", a-t-il expliqué.

M. Tapiro, qui a travaillé et conseillé des politiques pendant 30 ans, a pour devise une "vraie politique" de "cohérence" et d'"engagement".

"Plutôt que de critiquer les politiciens, remplaçons les!", a-t-il lancé en soulignant que "le non-lieu démocratique est un danger" en faisant référence aux gens "qui n'y croient plus".

"A la différence de tous ces politiciens qui promettent tout et n'importe quoi pour garder leur siège, moi je ne vais pas promettre, je vais faire, je vais agir, je vais passer à l'acte. Je serai indépendant, je n'aurais personne pour m'influencer et la voix des citoyens sera respectée", a-t-il assuré.

M. Tapiro sera entre autre le concurrent de Constance Le Grip (Ensemble), Franck Keller (Reconquête!) ou encore de Marie-Caroline Le Pen.