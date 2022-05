Paris: "La Joconde" a été la cible d'une tarte à la crème au musée du Louvre

"La Joconde", peinte par Léonard de Vinci, est présentée depuis 2005 derrière une vitre blindée

Elle n'a pas perdu son légendaire sourire grâce à sa vitre de protection: "La Joconde", le plus célèbre tableau du monde, a été entartée dimanche au musée du Louvre, à Paris, un acte sans conséquence commis par un homme depuis placé à l'infirmerie psychiatrique.

L'incident s'est produit en début d'après-midi, selon plusieurs photos et témoignages postés sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram par des visiteurs qui se trouvaient dans le plus grand musée du monde, au moment des faits.

Les images montrent la vitre de protection du portrait au sourire énigmatique maculée d'une substance blanchâtre, que nettoie un homme semblant être un vigile du musée.

Auparavant, déguisé avec une perruque et une casquette, un homme, âgé de 36 ans, "a simulé une situation de handicap pour disposer d'un fauteuil roulant et s'approcher de l'œuvre, installée dans une vitrine sécurisée" de la salle des Etats, a précisé Le Louvre lundi.

Il a ensuite "lancé sur la vitrine une pâtisserie qu'il avait dissimulée dans ses effets personnels", ce qui "n'a eu aucune conséquence sur le tableau, qui n'a subi aucun dommage", a ajouté le musée.

"La Joconde", peinte par Léonard de Vinci, est présentée depuis 2005 derrière une vitre blindée, protégée par un caisson spécial où l'humidité et la température sont contrôlées.