France: G. Darmanin appelle les préfets à la "vigilance" pour Chavouot et la Pentecôte

Gérald Darmanin a appelé les préfets à être particulièrement "vigilants" pour assurer la sécurité des lieux de culte ce week-end "dans le contexte des fêtes juive de Chavouot et chrétienne de la Pentecôte".

Dans un télégramme adressé vendredi aux préfets ainsi qu'aux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie, le ministre de l'Intérieur relève "le niveau élevé de la menace terroriste" qui "exige le maintien d'une forte vigilance, notamment vis-à-vis des lieux à caractère religieux".

Il appelle ainsi "l'attention" des préfets "sur les rassemblements et offices des cultes juif et chrétien qui se tiendront du samedi au soir au lundi soir".

M. Darmanin y énumère les mesures à prendre, notamment l'attention portée sur les véhicules stationnés à proximité des lieux de culte ou encore le recours aux forces de Sentinelle.

La fête juive de Chavouot débute samedi soir et se terminera dimanche. Cette fête marque l’achèvement de la période des sept semaines du compte du Omer entre Pessa’h et Chavouot. Elle célèbre le don de la Torah au peuple juif sur le mont Sinaï il y a plus de 3300 ans.