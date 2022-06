France: arrestation d'un groupuscule néonazi lourdement armé

Une quantité "impressionnante" d'armes, dont certaines de guerre, et une tonne de munitions ont été saisies

Une quantité "impressionnante" d'armes, dont certaines de guerre et une tonne de munitions: c'est un véritable arsenal qui a été découvert chez quatre membres de la mouvance d'ultradroite lors d'un coup de filet en Alsace, même si aucun projet terroriste n'a pour l'heure été décelé.

Les quatre suspects, placés en garde à vue à l'issue de l'opération menée la semaine dernière, ont été mis en examen pour trafic d'armes. Ils encourent 10 ans de prison.

Les quatre hommes avaient été interpellés à leurs domiciles de Sierentz, Brinckheim, Richwiller et Mooslargue, des communes haut-rhinoises, lors de l'opération qui a mobilisé quelque 200 gendarmes.

Il fallait "sécuriser les lieux" car les suspects étaient présumés "lourdement armés" et "entraînés au tir", a indiqué le colonel Alexandre Jeaunaux, commandant du groupement de gendarmerie du Haut-Rhin.

L'opération a été déclenchée sur la base d'éléments des services de renseignement "très inquiétants" concernant "un groupuscule de l'ultradroite dite violente", dont certains membres auraient pris part à une 'chasse aux Juifs' lors d'un match de football organisé à Strasbourg", selon la procureure de la République de Mulhouse (Haut-Rhin), qui n'a pas fourni plus de précisions.

Les suspects, âgés de 45 à 53 ans, présentant les profils banals de personnes "insérées" appartiennent à un groupuscule néonazi, "ce qui a été totalement conforté par la littérature importante", négationniste et antisémite, retrouvée chez les suspects, toujours selon la procureure.

Parmi les écrits retrouvés, l'un comportait une introduction antisémite ordurière : "Si tu es juif et que tu lis ce livre, tu seras transformé en savonnette ou en abat-jour", une allusion aux rumeurs répandues notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, selon lesquelles les cadavres de juifs assassinés durant la Shoah auraient servi à ce genre d'expérimentation.

Dans le détail, 18 armes légales et 23 illégales ont été saisies, ainsi que 167 chargeurs dont 72 de Kalachnikov, a détaillé le lieutenant-colonel Yann Wanson, commandant en second de la section de recherche de Strasbourg.

Plus de 35 kilos de poudre ont également été découverts, trois presses à munitions, un grand nombre de chargeurs d'armes de guerre, une machine à chauffer les douilles, une compteuse de billets, quatre balances de précision, plus de 25.000 euros et deux silencieux, ont également été confisqués.