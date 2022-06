France/Strasbourg: l'époux d'une candidate LR agressé et traité de "sale juif" en pleine rue

Une plainte a été déposée auprès de la police nationale et une enquête est en cours,

L'époux d'une candidate investie par LR pour les élections législatives à Strasbourg a été violemment agressé et traité de "sale juif" jeudi dernier alors qu'il collait des affiches dans un quartier de la ville classé Reconquête républicaine.

"Vers 20 heures jeudi soir, mon mari était en train de coller une affiche sur les panneaux officiels quand deux jeunes à scooter lui ont tourné autour puis ont décollé l'affiche", a expliqué Mme Rozenhaft.

Liron Rozenhaft s'est alors éloigné pour coller une nouvelle affiche sur un autre panneau, avant d'être suivi par les deux jeunes hommes, rapidement rejoint par une dizaine d'individus.

"Ils l'ont alors roué de coups de poing, l'ont insulté de 'gros tas' et de 'sale Juif'. Puis ça a été lé trou noir", explique Mme Rozenhaft, ajoutant que son mari a passé une nuit en observation à l'hôpital et souffre d'un "épanchement cérébral".

Vendredi, la candidate a partagé sur son compte Facebook des photos de son mari le visage tuméfié et posté une vidéo d'elle devant le tribunal de Strasbourg où elle relate l'agression et estime que "le laxisme des autorités est responsable d'une explosion de la délinquance et de la violence".

Dans un communiqué, le Crif Alsace annonce qu'il "s'est associé à la plainte de la victime et se portera partie civile, compte tenu de la circonstance aggravante d’antisémitisme," rapporte France 3.

"J'imagine mal Liron Rozenhaft inventer cela, ce ne serait absolument pas dans l'intérêt de son épouse, en pleine campagne électorale" précise à France 3 Alsace Pierre Haas, délégué du Crif Alsace et auteur du communiqué.

Dans son communiqué, le Crif Alsace en appelle "à une réponse judiciaire forte, à la mesure de la gravité de l'agression."

Une plainte a été déposée auprès de la police nationale et une enquête est en cours, ont précisé des sources proches du dossier.