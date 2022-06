"Une dizaine de personnes ont sauté sur mon mari, l'ont traité de 'sale juif' et l'ont lynché": la candidate LR témoigne dans les GGMO

Mme Rozenhaft a dénoncé ces agissements qui "sont une entrave à la vie démocratique"

"Une dizaine de personnes ont sauté sur mon mari et l'ont lynché et si un adulte du quartier ne s'était pas interposé et n'avait pas dit aux agresseurs que 'ça suffisait", il aurait été probablement lynché à mort", a déclaré mercredi soir la candidate LR Audrey Rozenhaft dans les GGMO, une semaine après l'agression de son mari alors qu'il collait des affiches dans un quartier sensible de Strasbourg.

Liron Rozenhaft est toujours hospitalisé et souffre d'embolie pulmonaire bilatérale.

"On l'a traité de "sale juif" il y a bien la notion d'antisémitisme dans ce cas-là", a-t-elle affirmé.

"Mon mari a eu le malheur de coller une affiche LR et d'être juif et les personnes ont bien spécifié qu'il était 'dans leur territoire". Il s'agit d'un quartier acquis de Mélenchon et les bandes se font respecter", a-t-elle poursuivi.

Mme Rozenhaft a dénoncé ces agissements qui "sont une entrave à la vie démocratique qui devraient être condamnés et punis avec la plus grande sévérité par la justice".

La 1ère circonscription du Bas-Rhin qui couvre le centre-ville de Strasbourg et plusieurs quartiers périphériques, est la plus disputée du département, avec 17 candidats, parmi lesquels la numéro 2 nationale des Verts Sandra Regol (Nupes) et l'ancien candidat à la mairie, Alain Fontanel (Renaissance).