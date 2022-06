GGMO: "Depuis 1958, le peuple français a changé" (militant LFI à Jean Messiha sur i24NEWS)

"On veut reconstruire un peuple politique"

"Il y a deux projets de société qui sont là l'un face à l'autre que l'on doit écouter, le premier attelage politique c'est devenu la Nupes", a déclaré mardi soir Amin Ben Ali, militant la France insoumise (LFI), dans les GGMO.

Le militant a déploré l'usage de l'expression de "barrage républicain" par le président Emmanuel Macron.

"Il y a un programme solide, clair, solide et le peuple français est appelé à trancher entre les deux", a-t-il affirmé en ajoutant qu'il s'agit d'un "programme solidaire, de partage de richesses, vers l'écologie et d'une autre vision de la démocratie".

Après avoir exposé le programme du parti, Jean Messiha, président de l'association Apollon, a estimé que dans les deux cas, "on est dans un projet de déconstruction de la France".

"Jean-Luc Mélenchon est à la France aujourd'hui ce qu'un représentant islamiste palestinien serait à Israël", a-t-il affirmé.

Evoquant le "grand remplacement", Amine Ben Ali a répondu à M. Messiha que le grand remplacement en France n'"existe pas", et a affirmé que "le peuple français a changé depuis 1958" et que le parti veut "reconstruire un peuple politique".

Il faudra attendre le second tour dimanche pour savoir si Emmanuel Macron, qui a été réélu le 24 avril pour un second mandat de cinq ans, pourra ou non conserver cette majorité absolue et, au-delà, sa capacité à appliquer librement sa politique de réformes.

La majorité présidentielle sortante, sous l'étiquette Ensemble!, a obtenu 25,75% des voix, soit 21.442 voix de plus que l'alliance de gauche Nupes rassemblée derrière Jean-Luc Mélenchon (25,66%), sur 23,3 millions de votants.