Elections législatives: Emmanuel Macron perd sa majorité absolue

Le scrutin est marqué par une très forte percée de l'extrême droite

Le président Emmanuel Macron a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale après le second tour des élections législatives en France, un scrutin marqué par une très forte percée de l'extrême droite, selon les estimations.

Si ces résultats se confirment, il s'agit d'un revers majeur pour le président français qui devra trouver des alliances pour mettre en œuvre son programme de réformes dans les cinq prochaines années.

Selon les premières projections des instituts de sondage, la coalition Ensemble! du président obtiendrait entre 200 et 260 sièges. Soit très loin de la majorité absolue de 289 députés (sur 577) à l'Assemblée nationale.

Pour sa part, l'alliance de gauche Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon se situe entre 150 à 200 députés, et devient le premier groupe d'opposition à l'Assemblée, selon ces projections.

Le parti d'extrême droite Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen obtient lui entre 60 à 100 députés selon les mêmes sources, ce qui représente une percée considérable.

Sans surprise, ce scrutin, le 4ème en deux mois après la présidentielle, a été boudé par les Français alors qu'une partie du pays subissait une vague de chaleur inédite. Le taux d'abstention devrait atteindre entre 53,5% et 54%, en hausse de plus d'un point par rapport au premier tour (52,49%), selon les instituts de sondage. Elle n'atteindra toutefois pas le record du second tour de 2017 (57,36%).

La répartition précise des 577 sièges à l'Assemblée nationale ne devrait être connue que plus tard dans la nuit.

Pour la gauche unie - une première depuis des décennies -, les résultats dimanche soir signifient qu'elle devient le principal bloc d'opposition à l'Assemblée, rôle jusque-là endossé par la droite.