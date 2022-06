Législatives: Meyer Habib réélu dans la 8e circonscription des Français de l'étranger devant Déborah Abisror-de Lieme

Le taux de participation en Israël était de 13.9%

Le député Meyer Habib a été réélu dans la 8e circonscription des Français de l'étranger aux élections législatives dimanche, avec plus de 50% des voix, devant son adversaire Déborah Abisror-de Lieme (49.4%).

En Israël, Meyer Habib a largement remporté l'élection avec plus de 83% des voix contre 17% pour la candidate En Marche.

Le taux de participation en Israël était de 13.9%. A Tel-Aviv, M. Habib a récolté 74% des voix contre 25% pour Mme Abisror-de Lieme.

"Malgré la fermeture de trois bureaux de vote en Israël où 19. 000 Français résident, malgré la non- délivrance de 60% de sms pour voter par internet, malgré les calomnies, je suis réélu! Je remercie du fond du coeur les électeurs qui me font confiance. Pensée républicaine à Déborah Abisror-de Lieme," a tweeté Meyer Habib.

A quelques jours du second tour, Meyer Habib (UDI-LR) avait en effet accusé le Quai d'Orsay de ne pas avoir ouvert de bureaux de vote à Eilat, Beersheva et Ashdod, trois villes d'Israël qui comptent le plus grand nombre d'électeurs de cette circonscription.

En outre, M. Habib avait été accusé de se livrer "à des pratiques dont la légalité pourrait être questionnable".

"Il y a un climat nauséabond. J'ai reçu un sms avec des menaces contre mon fils et les mots: 'retire ta candidature'. J'espère que dimanche le vote se déroulera dans un climat républicain et sans ingérence", avait déclaré jeudi Déborah Abisror-de Lieme.

Mme Abisror-de Lieme a cependant salué la performance de son adversaire: "Je prends acte du résultat qui positionne mon adversaire en tête avec 193 voix d’avance."

"Je remercie les électeurs qui m’ont fait confiance, je continue d’être au service de tous les Français des pays qui la composent. Mon engagement auprès d’eux ne fait que commencer," a-t-elle tweeté.