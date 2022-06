France/Polémique autour d'un clip de rap : Bruno Attal pointe du doigt le racisme anti-blanc

"Cette haine de la France et de la police est bien résumée dans ce clip"

"En règle générale, les rappeurs sont des racailles, donc c'est un rappeur-racaille", a déclaré Bruno Attal, secrétaire général adjoint du syndicat France-policiersn dans les GGMO sur i24NEWS, pour désigner le rappeur SDM qui fait la promo de son clip en posant à côté du cadavre ensanglanté d’un policier.

La photo promotionnelle postée sur son compte Instagram a provoqué un tollé sur la toile.

"Ce qui doit choquer aussi, c'est ce racisme anti-blanc. Si vous remarquez, vous avez que des Noirs armés jusqu'aux dents, et un policier qu'ils ont choisi de faire blanc. On aboutit exactement à ce qui se passe dans ces cités, c'est-à-dire que cette haine de la France et de la police est bien résumée dans ce clip", a-t-il poursuivi.

M. Attal a affirmé qu'il y avait "beaucoup de racailles parmi la Nupes".

" Ces gens (les racailles) n'auront pas de problème avec la justice. Chaque fois qu'on les attaque, ils s'en sortent très bien. C'est un scandale!", a-t-il lancé.

Bruno Attal n’a recueilli que 5,38 % des voix, dimanche dernier, lors de son parachutage dans la 14e circonscription du Rhône pour les élections législatives.