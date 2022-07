Grèves à Paris-CDG: le trafic reprend ce dimanche

Un nouveau préavis de grève a été posé du vendredi 8 juillet à 05H00 jusqu'au dimanche 10 juillet à minuit

Le plus grand aéroport de France, Roissy Charles-de-Gaulle, va reprendre le programme normal de ses vols à compter de ce dimanche après avoir été touché par un conflit social portant sur les salaires et les conditions de travail lancé par les salariés d’Aéroports de Paris (ADP).

Les annulations ont touché un vol sur cinq entre 07H00 et 14H00 samedi au départ ou à l'arrivée de Roissy, contre un vol sur six jeudi et vendredi. Soit 150 vols supprimés sur 1.300, selon un porte-parole du Groupe ADP.

L'autre grand aéroport de la région parisienne, Orly, n'a pas été affecté par la grève.

A Roissy, une partie des pistes a dû être fermée par sécurité, les pompiers de Paris-CDG faisant partie des grévistes.

Ils ont toutefois levé leur préavis pour le reste du weekend, la DGAC et ADP prévoient ainsi un dimanche sans perturbation.

En revanche, ils ont posé un nouveau préavis de grève du vendredi matin 8 juillet à 05H00 jusqu'au dimanche soir 10 juillet à minuit, pour le weekend du début des grandes vacances scolaires.

"On maintient la pression sur la direction qui refuse d’entendre les salariés", justifie Fabrice Michaud secrétaire général de la CGT Transports et ancien délégué syndical chez ADP. "Ils réclament 6 %, l’employeur n’en propose que 4 %".