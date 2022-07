France: les premiers noms du nouveau gouvernement dévoilés

Emmanuel Macron présidera lundi en fin de journée un Conseil des ministres à l'Élysée

Deux semaines après les élections législatives et la défaite de plusieurs ministres (Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Bénin), Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ont finalisé lundi matin le remaniement gouvernemental qui sera officialisé dans la journée.

Olivier Véran devient ainsi le nouveau porte-parole du gouvernement en remplacement d'Olivia Grégoire, qui devient ministre déléguée chargée notamment des PME, du commerce, de l'artisanat.

Le médecin François Braun, 59 ans, a lui été nommé à la Santé. L'urgentiste au centre hospitalier régional de Metz-Thionville (Moselle), et président de Samu-Urgences de France, va remplacer l'ancienne députée du Pas-de-Calais, Brigitte Bourguignon.

Clément Beaune quitte le quai d'Orsay pour passer aux Transports.

Visé par une plainte pour "tentative de viol", Damien Abad a quant à lui finalement été écarté du prochain gouvernement, selon une information de BFMTV confirmée au Figaro.

Marlène Schiappa, l'ancienne ministre déléguée à la Citoyenneté, qui avait annoncé sur BFMTV la semaine passée qu'un retour au gouvernement n'était pas "sur la table à l'heure actuelle", a été rappelée pour être chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la vie associative.

"La politique, ce n'est jamais fini", avait-elle toutefois noté.

Rentré vendredi à Paris après une semaine à l'étranger pour plusieurs sommets internationaux, Emmanuel Macron présidera lundi en fin de journée un Conseil des ministres à l'Élysée.