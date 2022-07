France: que retenir de la composition du nouveau gouvernement ?

La France insoumise a d’ores et déjà annoncé le dépôt d’une motion de censure au Parlement mercredi

La France s'est enfin dotée d'un nouveau gouvernement lundi, attendu depuis les dernières élections législatives de la mi-juin à l'issue desquelles le président Macron a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale.

41: c’est le nombre de membres du gouvernement remanié, nommé par l'Elysée sur proposition de la Première ministre Elisabeth Borne. S’il marque un élargissement numérique par rapport au gouvernement précédent qui ne comptait que 27 postes, le Figaro relève qu’il traduit l’échec d’un élargissement politique.

Alors qu’Emmanuel Macron avait chargé Elisabeth Borne de rechercher "un accord de gouvernement" avec d’autres formations que celle de la majorité sortante – des communistes aux Républicains -, les tractations ont finalement échoué, faisant de la nouvelle mouture du gouvernement une composition finalement monochrome.

Trois ministres conservent leur portefeuille : Bruno Le Maire à l’Economie et aux Finances, Gérald Darmanin à l’Intérieur et Eric Dupond-Moretti à la Justice. L'ex-ministre de la Santé Olivier Véran devient, lui, porte-parole du gouvernement.

Il est à noter que parmi les membres du gouvernement, 13 n’ont jamais assumé de responsabilités politiques. C’est notamment le cas du ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye, de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau ou du ministre de la Santé, François Braun.

Libération pointe par ailleurs que la parité apparemment impeccable du gouvernement – 20 femmes sur 41 membres – n’est qu’une façade : les 16 ministres de plein exercice ne comptent que cinq femmes et les postes les plus importants sont occupés par des hommes. Des lacunes d’autant plus regrettables quand on sait que l’égalité entre les femmes et les hommes est censée être l’une de grandes causes de ce quinquennat, dénonce le quotidien.

Invité de RTL ce mardi, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a largement défendu la composition du nouveau gouvernement. "L’important est d’avoir des ministres à leur poste sur tous les sujets, et notamment les questions de transports, où personne n'avait été nommé", a-t-il souligné.

Gabriel Attal a par ailleurs indiqué que le nouveau gouvernement allait rapidement travailler sur les questions de pouvoir d’achat, sécurité ou de transition écologique."

Soucieux de prouver sa détermination, Emmanuel Macron présidera dans la matinée une réunion sur l’inflation et le pouvoir d’achat, avant un conseil des ministres prévu jeudi.

La Première ministre Elisabeth Borne, qui doit prononcer sa déclaration de politique générale mercredi devant les députés, n’engagera pas la responsabilité de son gouvernement, faute de majorité suffisante.

La France insoumise a d’ores et déjà annoncé le dépôt d’une motion de censure.