Fin de la grève dans les aéroports parisiens, juste avant les grands départs

Les employés des aéroports parisiens ont voté vendredi matin la levée de leur préavis de grève après avoir obtenu des revalorisations salariales, in extremis avant le début de l'affluence des grands départs en vacances.

Réunis en assemblée générale à Roissy-Charles-de-Gaulle, ces salariés ont entériné un accord prévoyant une augmentation générale de 3% pour tous les employés du Groupe ADP, gestionnaire des installations aéroportuaires.

A ces 3% d'augmentation s'ajoutent une revalorisation des grilles salariales et une remise à niveau des rémunérations de quelque 1.800 salariés dont les traitements sont inférieurs au niveau de référence de 2019, selon les détails communiqués par la CGT.

En 2021, les employés d'ADP avaient accepté de réduire leurs salaires pour permettre à l'entreprise de traverser la crise du Covid-19 qui a divisé par trois le nombre des clients des aéroports parisiens en 2020.

Le groupe a aussi mené un plan de départs volontaires et s'était engagé à ce que les salaires retrouvent leur niveau d'avant la crise dès que les effets de celle-ci sur le trafic se seraient dissipés.

Or, certains trajets ont déjà dépassé leurs niveaux d'activité de 2019, en particulier les liaisons vers l'outre-mer ou encore celles, saisonnières, vers l'Europe du Sud. Et le Groupe ADP prévoit de dégager un bénéfice dès cette année, après avoir perdu plus de 1,4 milliard d'euros cumulés entre 2020 et 2021.

Le préavis de grève, qui avait été déposé jusqu'à dimanche soir, sera formellement levé vendredi à 18h00, a précisé en assemblée générale le délégué syndical CGT, Daniel Bertone.

Les grévistes réclamaient initialement une augmentation générale de 6%, rétroactive au 1er janvier 2022, motivée en particulier par la forte inflation.

"Il y a une clause de revoyure qui sera mise en œuvre dès la rentrée par rapport à l'inflation si elle continue de progresser", a fait valoir M. Bertone avant le vote à main levée, auquel participaient une centaine de personnes.