La France se prépare à une "probable" coupure du gaz russe

Avant la guerre en Ukraine, la France comptait sur la Russie pour environ 17% de son gaz

Le gouvernement français a appelé dimanche à "se mettre rapidement en ordre de bataille" pour faire face à l'éventualité d'une coupure totale des approvisionnements en gaz russe, "option la plus probable" selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Préparons-nous à la coupure totale du gaz russe, c'est aujourd'hui l'option la plus probable. Ça suppose que nous accélérions notre indépendance énergétique", a plaidé lors des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence le numéro 2 du gouvernement français, qui veut profiter de l'été pour "se mettre en ordre de bataille" avant l'hiver.

En matière d'approvisionnement, "on peut avoir des tensions sur le gaz cet hiver", avait averti dès samedi la Première ministre Elisabeth Borne lors d'une rencontre avec la presse.

Pour éviter des pénuries, le gouvernement a demandé le remplissage à "près de 100%" des capacités de stockage de gaz nationales d'ici au début de l'automne.

"Sur l’électricité, normalement, selon les projections d’EDF, on devrait avoir une production plus forte au fur et à mesure" que les douze réacteurs (sur 56) actuellement à l'arrêt pour corrosion redémarreront, a indiqué Mme Borne.

Mais si l'électricité venait à manquer, le gouvernement prépare pour l'hiver une série de mesures destinées à prioriser les ménages et certaines industries.

"Evidemment on préserve les ménages et (...) on ne coupe pas les usines ou les transports en communs", a détaillé Mme Borne samedi.

"Il faut nous mettre en ordre de bataille maintenant sur l'organisation, le délestage, la sobriété, la réduction de consommation... c'est maintenant que nous devons prendre les décisions", lui a fait écho le ministre de l'Economie.

Dans le pays, fort du deuxième plus important parc nucléaire au monde en puissance, le gaz représente près de 20% de son mix énergetique, et comptait en 2020 pour moins de 7% dans sa production d'électricité, selon les chiffres du gouvernement.

Avant la guerre en Ukraine, la France comptait sur la Russie pour environ 17% de son gaz.