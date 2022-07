Le Festival de Cannes réclame la libération immédiate de trois cinéastes iraniens arrêtés dans leur pays

Les cinéastes dissidents étaient déjà dans le viseur du régime

Dans un communiqué publié ce mercredi, le Festival de Cannes demande la libération immédiate de trois cinéastes iraniens arrêtés ces derniers jours dans leur pays.

Mohammad Rasoulof et Mostafa Aleahmad sont détenus par les autorités depuis vendredi, accusés de "troubles à l'ordre public" après avoir pris part à une manifestation contre les violences infligées à la population. Quant au cinéaste Jafar Panahi, il a été interpellé lundi à Téhéran, sans que les raisons de son arrestation ne soient, à ce stade, précisées.

Récompensé à Cannes pour deux de ses films et Ours d'or 2020 du Festival de Berlin, Mohammad Rasoulof avait déjà été privé de sa liberté de circuler et de travailler depuis 2017.

Jafar Panahi a lui remporté l’Ours d’or à la Berlinale en 2015 pour "Taxi Téhéran", tandis que "Trois visages", un autre de ses films, a été couronné du Prix du scénario à Cannes en 2018.

Artiste dissident, M. Panahi avait été arrêté en 2010 puis condamné à six ans de prison et 20 ans d'interdiction de réaliser ou d'écrire des films, voyager ou s'exprimer dans les médias. Il avait été condamné pour "propagande contre le régime", après avoir soutenu le mouvement de protestation de 2009 contre la réélection de l'ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de la République islamique.