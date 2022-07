"La reprise du dialogue entre Israéliens et Palestiniens est une voie difficile mais sans alternative", affirme Emmanuel Macron

E. Macron a appelé à "la fin des mesures unilatérales comme les évictions de familles palestiniennes"

Le président Emmanuel Macron recevait Mahmoud Abbas à l'Elysée ce mercredi. Lors de l'allocution conjointe qui a précédé leur entretien, le chef d'Etat français s'est dit 'heureux et honoré" de la présence du président de l'Autorité palestinienne à Paris.

"Votre visite illustre à la fois la longue amitié qui unit Français et Palestiniens, et notre volonté commune de travailler ensemble pour ouvrir un chemin vers la paix. Elle intervient aussi alors que les tensions, la violence et le terrorisme perdurent au Proche-Orient, et que la situation à Jérusalem et dans les Territoires est plus que préoccupante", a relevé Emmanuel Macron.

"Grâce à vos effort et à ceux de nos partenaires, y compris Israël, une escalade comme celle de mai 2021 a pu être évitée, mais pour combien de temps encore?", s'est alarmé le président français, soulignant qu'une nouvelle spirale meurtrière pouvait s'enclencher à tout moment.

Le chef d'Etat a ainsi plaidé pour l'action afin de conjurer durablement cette menace "qui mine la vie des Palestiniens comme des Israéliens", "en traitant les causes politiques profondes du blocage de la situation".

Il a notamment appelé à "la fin des mesures unilatérales sur le terrain, comme les évictions de familles palestiniennes, les démolitions et la colonisation contraire au droit international", qui éloigne selon lui la possibilité d'un Etat palestinien "vivant en paix aux côtés d'Israël".

Des déclarations reprises par Mahmoud Abbas qui a lui aussi appelé "à la fin des mesures unilatérales qui minent la solution à deux Etats. notamment la colonisation illégale".

Le président français a par ailleurs encouragé la reprise d'un dialogue direct entre Israéliens et Palestiniens, une voie difficile, mais "sans alternative", a-t-il dit. Emmanuel Macron a ainsi réaffirmé sa disponibilité afin d'aider à la reprise des pourparlers, ainsi que le soutien de la France et de l'Union européenne à la population palestinienne et à l'UNRWA.

Emmanuel Macron a enfin évoqué l'insécurité alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine "qui frappe les Palestiniens, et tout particulièrement la population gazaouie", et assuré que la France apporterait son aide.