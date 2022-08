La voix de Babeth Zweibaum, pilier du B'nai Brith de France, s'est tue…

Son engagement sans borne lui avait valu la Légion d'honneur, remise par son ami le président Sarkozy

Le B'nai Brith de France et l'ensemble de la communauté juive sont en deuil. Babeth Zweibaum s'est éteinte ce lundi 1er août, laissant dans dans une immense peine sa famille et ses nombreux amis parmi lesquels les Frères et Sœurs du B'nai Brith de France, dont elle a été l'un des plus solides socles pendant plus de 20 décennies.

Née à Oran dans la famille Choukroun puis pharmacienne à Neuilly, Babeth avait déjà été de tous les combats justes durant sa carrière professionnelle. Sioniste fervente, ancienne volontaire dans un kibboutz au début des années 60, elle va se mobiliser pour défendre l'Etat hébreu et elle œuvrera en particulier en faveur des "Bonds", dont elle sera la vice-présidente en 2010, et de l'Institut Weitzman.

La retraite va lui offrir une seconde jeunesse et elle va alors se passionner pour le bénévolat communautaire, en particulier en redonnant vie à la Loge Anne Frank du B'nai Brith dont elle deviendra la présidente. C'est dans ce cadre qu'elle va organiser de très nombreuses activités culturelles. Les débats, tables rondes et journées littéraires qu'elle va orchestrer avec un dynamisme à toute épreuve, vont réunir des figures aussi prestigieuses que Bernard-Henri Levy, Franz-Olivier Giesbert, Jean d'Ormesson, Boris Cyrulnik, Daniel Sibony, Ivan Levaï et bien d'autres encore. Une manière pour elle de réveiller les consciences et de faire bouger les lignes.

Babeth Zweibaun sera aussi très active dans les campagnes de Tsedaka du FSJU, en faveur de l'Ecole Juive de Neuilly, et plus récemment au sein de l'institut Raphael. Faisant fi de la maladie qui l'affaiblissait, elle avait répondu présente ces derniers mois aux appels à l'aide de la communauté juive ukrainienne et avait fait montre de son humanisme en volant également au secours d'une famille ukrainienne non juive qui sera prise en charge à Neuilly.

Cet engagement sans borne en faveur de la collectivité lui avait déjà valu, dès 2012, la Légion d'honneur que son ami le président Sarkozy lui avait remis alors. Plus intimement, ses filles Olivia et Charlotte ont tenu à insister sur le couple fusionnel qu'elle formait avec son mari Michel.

Apprenant la nouvelle de sa disparition, Philippe Meyer, Président du B'nai Brith de France, a publié un post lui rendant un hommage appuyé: " Babeth était un pilier irremplaçable du B'nai Brith et de la communauté juive. Sa force, sa combativité et sa volonté forçaient l'admiration et resteront pour tous des exemples à suivre!", a-t-il écrit.

Babeth Zweibaum était une battante. Sa voix forte et claire qui raisonnait régulièrement lors des soirées qu'elle savait organiser s'est tue à jamais; mais son militantisme servira encore longtemps de modèle et de référence au sein de cette communauté juive qu'elle aimait tant.