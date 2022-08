Antisémitisme: Dupond-Moretti "ne regrette pas" ses propos

Le ministre de la Justice a fustigé une proposition de résolution de la gauche condamnant Israël

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a assuré mercredi "ne pas regretter" ses propos au lendemain d'un incident à l'Assemblée nationale où il a fustigé une proposition de résolution de la gauche condamnant Israël

Le texte, signé par une quarantaine d'élus de gauche, parmi lesquels Fabien Roussel, David Guiraud, Adrien Quatennens, ou encore Aurélien Taché, condamne le "régime d'apartheid" d'Israël contre les Palestiniens, "un régime institutionnalisé d'oppression et de domination systématique par un seul groupe racial".

"Tous les critères pour qualifier le régime d'apartheid mis en place par l'État d'Israël sont réunis [...] Israël a perpétré plusieurs actes inhumains énumérés par la Convention sur le crime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien", affirme le texte. La Nupes invite "le gouvernement français à agir pour parvenir au démantèlement" du régime israélien.

Sa mise en ligne sur le site de l’Assemblée nationale a provoqué l’ire des responsables de la communauté juive en France.

"La résolution sur Israël proposée est mensongère sur le fond et haineuse sur la forme. Elle traduit la montée en puissance en France de l'extrême-gauche tendance Corbyn, mêlant clientélisme et obsession d'Israël. Démarche irresponsable et dangereuse", a réagi le nouveau président du Crif, Yonathan Arfi.

Pour l'avocate pénaliste, et Présidente de l’Organisation Juive Européenne (OJE), Muriel Ouaknine-Melki, "cette proposition est une première étape vers un antisémitisme d'État".

"Je ne regrette pas mes paroles et ce que j'ai dit, je l'ai dit dans l'hémicycle (...) Non je ne regrette rien de ce que j'ai dit", a insisté mercredi M. Dupond-Moretti, interrogé par des journalistes lors d'un point presse en marge d'un déplacement à la prison des Baumettes à Marseille.

Lors de son discours de mardi, Eric Dupond-Moretti a conspué "l'extrême gauche": "(Jeremy) Corbyn (ndlr: l'ancien leader travailliste britannique exclu de son groupe parlementaire, taxé de laxisme contre l'antisémitisme), l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République, ces mots-là vous collent à la peau", provoquant le départ de l'hémicycle de députés Nupes.