Grand Gala i24NEWS, à Paris le 5 septembre

Cette soirée sera un événement festif et rassembleur

Afin de célébrer l’anniversaire des accords d’Abraham, i24NEWS, la chaine d’information internationale basée à Tel-Aviv, organise un grand gala en présence de représentants officiels des pays signataires : Émirats, Bahreïn, Maroc, Israël, mais aussi de nombreuses figures du monde artistique, politique et médiatique françaises.

Tous seront à Paris pour célébrer cet incroyable deuxième anniversaire qui a révolutionné l’équilibre du Moyen-Orient. « Cet événement historique a légitimé encore, s’il en était besoin, l’existence de notre chaine. Avec ses trois canaux, en trois langues – français, arabe et anglais –, ses 150 journalistes originaires de 35 pays différents, i24NEWS se veut l’unique chaine d'information internationale réellement indépendante dans cette partie du monde. Et un trait d’union entre toutes les communautés et origines qui s’y trouvent », analyse Frank Melloul son PDG.

« Le conflit israélo-palestinien est évidemment une réalité, mais il y a énormément de choses positives qui se déroulent au Moyen-Orient. Ces traités signés il y a deux ans symbolisent ce vent nouveau et nous l’accompagnons avec indépendance, rigueur et professionnalisme ».

Le 5 septembre, pour cette grande soirée de Gala, la chaine sera représentée par une dizaine de journalistes francophones, arabophones et anglophones représentatifs des trois chaînes, venus de Tel-Aviv, pour montrer la diversité qui les compose. Ainsi que les chroniqueurs des émissions phares : "Conversations avec Anna Cabana" et les "Grandes gueules Moyen-Orient". Et de nombreux artistes seront bien sûr présents.

“Cette soirée sera avant tout un événement festif et rassembleur”, souligne Frank Melloul.

