Eyal Haddad sera enterré jeudi en Israël

Le jeune homme juif de 34 ans a été assassiné le 20 août dernier par son colocataire musulman

Eyal Haddad, le jeune homme juif de 34 ans, assassiné le 20 août dernier par son colocataire musulman à Longperrier en Seine-et-Marne, sera enterré jeudi matin dans la ville de Beersheva, dans le sud d'Israël.

La victime, originaire de Djerba en Tunisie, avait de la famille à Beersheba et était citoyen israélien.

L’agresseur présumé s’est lui-même dénoncé à la police, qui a ouvert une enquête. Il soupçonné d'avoir tué tué Eyal Haddad à coup de hâches.

L’avocat de la famille, Maître Elie Korchia, a appelé mardi à la prudence face aux fausses informations circulant sur les réseaux sociaux dans les GGMO sur i24NEWS.

"Les informations qui sont diffusées, surtout lorsqu’elles sont fausses, ne rendent pas service à la justice et encore moins à l’avocat de la famille de la victime que je suis", a-t-il affirmé.

L'avocat a confirmé que le meurtre avait été commis avec une hache et un couteau, soulignant que le corps de la victime n’avait pas été brûlé.

"Pourquoi en rajouter et aller inventer que le corps a été brûlé, alors que ce n’est pas le cas ? (…) Il s’agit de respecter la famille, déjà confrontée à des éléments très difficiles, mais aussi le travail des enquêteurs", a-t-il ajouté.

"Le suspect n’a jamais dit qu’il avait tué Eliyahou Haddad parce qu’il était juif ou qu’il lui devait 100 euros. C’est absolument faux", a martelé Elie Korchia.

Il a toutefois indiqué que la photo du suspect brûlant un drapeau israélien trouvée sur son compte Facebook existait bel et bien, et que c’était un élément sur lequel les enquêteurs se penchaient actuellement.

Le ministre des Affaires de la diaspora, Nachman Shai, a appelé la France à prendre des mesures fortes contre l'antisémitisme croissant dans le pays.

"J'appelle les autorités françaises à traduire le tueur en justice et à lui infliger la peine la plus sévère", a déclaré N. Shai, soulignant qu'un "certain nombre d'attaques antisémites horribles ont été perpétrées contre les Juifs de France ces derniers mois."