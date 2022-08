Expulsion avortée de l'imam Iquioussen: "la France est humiliée" (Yves Thréard dans les GGMO)

"Les Marocains profitent de cette histoire pour nous narguer"

"La France est humiliée et les autorités sont souvent bafouées dans notre pays", a réagi mercredi soir Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, dans les GGMO, après la fuite de l'imam marocain Hassan Iquioussen, qui agite l'hexagone.

Iquioussen, recherché depuis la validation mardi de son expulsion par le Conseil d'Etat, a pu s'enfuir en Belgique, a estimé mercredi un représentant de l'Etat français.

"Il y a trois affaires en une", a affirmé Yves Thréard. "Une affaire administrative, qui n'a pas été assez rapide, pour signifier que cet imam disait vraiment des insanités pas seulement sur les juifs et les femmes, mais aussi sur la République française et beaucoup d'autres choses. Et puis le défaut de surveillance alors qu'il était justiciable et menacé par une expulsion".

"C'est quand même incroyable que le ministre de l'Intérieur crie victoire en sachant pertinemment que l'intéressé avait peut être pris la fuite en Belgique ou ailleurs", a-t-il lancé.

L'éditorialiste a ensuite évoqué le laissez-passer marocain retiré à l'imam. "Il faut le mettre dans un contexte de relations extrêmement tendues entre la France et le Maroc actuellement", a-t-il souligné.

"Le Maroc a peu apprécié le voyage d'Emmanuel Macron en Algérie la semaine dernière et ce rapprochement franco-algérien sur fond de front Polisario n'a pas du tout été accepté et toléré à Rabat", a-t-il poursuivi en ajoutant que les relations entre le Maroc et la France se dégradent depuis plusieurs mois.

"Les Marocains profitent de cette histoire pour nous narguer, et montrer auprès de l'opinion publique que c'est une affaire détestable, déplorable et mal gérée par la France", a-t-il conclu.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé mercredi qu'il donnerait à son homologue belge "des informations" sur l'imam Hassan Iquioussen qui serait "manifestement en Belgique" afin qu'il ne puisse "pas venir en France".