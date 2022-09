"Le gala a été l'occasion de promouvoir l'ADN de la chaîne : le vivre ensemble"

Le Grand Gala International d’i24NEWS s’est tenu lundi soir à Chaillot - Théâtre national de la Danse à Paris, à l’occasion du deuxième anniversaire des accords d’Abraham.

Le gala a été l’occasion pour les équipes d’i24NEWS des chaînes francophone, anglophone et arabophone, de promouvoir le temps d'une soirée l'ADN qu’est celui de la chaîne depuis sa création en 2013 : le vivre ensemble dans un Moyen-Orient en pleine mutation.

Parmi les convives, étaient présents les représentants en France des pays signataires des Accords d’Abraham - des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc, et d’Israël, mais également des journalistes et présentateurs de la chaîne ainsi que de nombreuses personnalités du monde politique, des médias et de la culture en France.

"Je veux remercier la France pour l’accueil chaleureux réservé à i24NEWS. Les Accords d’Abraham c’est la coexistence entre les peuples, la France c’est le vivre ensemble. L’ère des dialogues est là, elle commence sous nos yeux, il ne faut pas passer à côté de cette opportunité", a déclaré Frank Melloul, PDG d’i24NEWS.

De nombreuses personnalités politiques, du monde associatif, du monde de l'audiovisuel et de la culture ont fait le déplacement pour cette soirée exceptionnelle.

"L'objectif de cette soirée est de présenter la chaîne i24NEWS avec ses émissions et de souligner sa pluralité dans laquelle les trois chaînes (française, anglaise, arabe) communiquent les unes avec les autres, partagent les informations, les évènements, ainsi que les plateaux et les caméras. Les trois chaînes partagent cette même idée de ce nouveau Moyen-Orient qui se dessine à travers les accords d'Abraham", a déclaré Benjamin Petrover, l'animateur de la soirée et présentateur des Grandes Gueules Moyen-Orient.

Gala International i24NEWS à Paris Studio Alterego

La chaîne propose une grande variété d’émissions et de reportages traitant de l’actualité dans les domaines de l’économie, la défense, le sport, la High-tech et la culture. Les émissions magazines et les interviews spéciales sont diffusées entre les flashs infos diffusés toutes les heures. L’accent est mis sur l’organisation de panels de discussions entre des invités dont les points de vue divergent, afin d'illustrer au mieux la complexité des situations. En tant qu’unique chaîne internationale réellement indépendante au Moyen-Orient, les chaînes de télévision et sites internet d'i24NEWS couvrent un large éventail de sujets et en font une actualité de premier plan.

La couverture unique d'i24NEWS est en grande partie due à la composition particulière de la chaîne – plus de 150 journalistes originaires de 35 pays différents et qui travaillent ensemble en harmonie.

En 2017, après seulement quatre années de diffusion, i24NEWS s'est étendue sur le marché nord-américain et a ouvert des bureaux aux États-Unis. Aujourd'hui, la chaîne possède des studios à Tel Aviv-Jaffa, Paris, New York, Washington et Los Angeles et déploie des correspondants à travers le monde. i24NEWS est diffusée dans le monde entier via le satellite et le câble auprès d'une audience grandissante. À la suite de la signature des Accords d'Abraham en 2020, i24NEWS est diffusée dans l’ensemble des Émirats arabes unis (via Etisalat et DU) et conclut une série de partenariats avec les plus grands groupes media du Golfe : Abu Dhabi Media, Dubai Media Incorporated, Dubai Media City, le Government of Dubai Media Office, Gulf News Media, et Motivate Media Group.

En 2021, i24NEWS annonce l’ouverture d’un bureau à Dubai Media City et l’obtention d’une licence de diffusion, devenant ainsi la première chaîne basée en Israël à s’installer aux Emirats arabes unis. En 2022, le National Communication Centre de Bahreïn et i24NEWS signent un accord de coopération. En mai de la même année, i24NEWS ouvre deux bureaux au Maroc, à Rabat et Casablanca.

La chaîne est aujourd'hui disponible dans plus d’un milliard de foyers.

