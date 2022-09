Pour les Français, Elizabeth II était "LA" reine, affirme M. Macron

"Nous avons apprécié son affection toute particulière pour la France"

Elizabeth II était tellement importante qu'elle incarnait l'image de la royauté, a déclaré vendredi le président français Emmanuel Macron dans un message aux Britanniques: "Pour vous, c'était votre reine, pour nous c'était LA reine".

"Sa mort laisse en nous un sentiment de vide", a-t-il dit dans une vidéo en anglais postée sur Twitter.

La reine d'Angleterre est décédée jeudi à l'âge de 96 ans dans sa résidence de Balmoral en Ecosse, déclenchant une vague d'émotions dans le monde.

"C'est avec beaucoup de tristesse que le peuple français a appris la mort de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Sa sagesse et son empathie nous ont aidés à tracer une voie au milieu des aléas de l'Histoire des 70 dernières années", a poursuivi le président français dans son message.

"Nous avons apprécié son affection toute particulière pour la France. Elizabeth II maîtrisait notre langue, aimait notre culture et touchait nos coeurs. Depuis son couronnement, elle a connu et s'est entretenue avec tous nos présidents", a-t-il relevé.

"Avec elle, la France et le Royaume-Uni partageaient non seulement une 'entente cordiale', mais un partenariat loyal, sincère et chaleureux (...) Elle sera toujours avec nous. Nous commémorerons et perpétuerons les valeurs qu'elle n’a jamais cessé d'incarner et de promouvoir: la force morale de la démocratie et de la liberté", a affirmé M. Macron.

Le président français et sa Première ministre Elisabeth Borne ont signé ensuite le registre de condoléances à l'ambassade du Royaume-uni à Paris de la souveraine défunte, le premier saluant une "reine de vaillance", la deuxième une "figure du courage".