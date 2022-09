France: 80 ans après, le sauvetage longtemps oublié d'enfants juifs à Lille

Sur les quelque 500 personnes envoyées en déportation dans ce convoi, seule une quinzaine reviendront

"On est tombés sur des gens bien". Il y a 80 ans jour pour jour, Eric Adamski échappait à la déportation, comme des dizaines d'autres enfants, grâce à des cheminots de Lille, dans le Nord de la France. Une histoire tragique et méconnue, exhumée par un historien français amateur.

Ce 11 septembre 1942, au moins 40 Juifs, en majorité des enfants parqués dans une gare lilloise, ont été exfiltrés par des cheminots, voisins ou infirmières, qui les ont ainsi sauvés des camps d'extermination allemands, selon les recherches effectuées ces dernières années par l'historien, Grégory Célerse.

"J'avais quatre ans", se souvient Eric, 84 ans, resté caché des heures ce jour-là dans un local de la gare.

"On crevait de chaud, on pissait partout, ça devait être horrible. Je suis resté un moment sous un bureau. On m'avait dit de ne pas bouger", raconte l'octogénaire.

Et pour cause: la gare de triage de Lille-Fives grouille de soldats allemands, chargés d'envoyer les juifs du Nord de la France par convoi vers le centre de transit de Malines en Belgique, étape vers Auschwitz.

A l'aube du 11 septembre, deux mois après la rafle du Vel d'Hiv dans Paris et sa banlieue, des centaines de juifs sont arrêtés dans le Nord et le Pas-de-Calais par la Feldengendarmerie, dont Eric et sa soeur Fella, alors âgée de 9 ans, ainsi que leur mère.

"On a été embarqués à la gare de Fives. Et on est tombés sur des gens très, très bien", raconte l'octogénaire dont les traits ronds se tendent pour vaincre une pudeur entretenue par des décennies de silence.

Lorsque les cheminots réalisent ce qui se passe, ils cachent ceux qui peuvent l'être, surtout les enfants, dans des bureaux, des trains à l'arrêt et même le sac-à-dos d'une infirmière.

Puis ils les exfiltrent, grâce à leur connaissance des lieux, les confiant à des voisins, des connaissances ou des réseaux de résistance.

Eric est sauvé par "M. Deschryver", comme il l'appelle encore aujourd'hui, un cheminot dont l'épouse faisait des ménages à leur domicile.

Cette dernière vient chercher Fella à vélo. Et "moi je faisais partie de deux ou trois enfants qui ont été emmenés par ce chauffeur de train dans sa locomotive puis sortis par dessus les urinoirs", dont le toit avait été démonté.

Il est caché chez les Deschryver le temps de retrouver ses parents. Sa mère, qui n'était pas juive et avait de faux papiers au nom d'un ancien officier belge, a été renvoyée de Malines vers la France. Son père, lui, était resté caché.

