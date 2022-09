Décès de Jean-Luc Godard: "Je ne peux pas admirer quelqu'un qui hait à ce point les Juifs" (Gérard Darmon)

"Je trouve que les propos qu'il a tenus étaient absolument inadmissibles"

"Je ne peux pas admirer Jean-Luc Godard, je ne peux pas admirer quelqu'un qui hait à ce point les Juifs. Tout comme jamais je ne lirai du Céline ou encore ne m'extasierai devant les peintures de Hitler", a répondu mercredi l'acteur Gérard Darmon dans l'émission "C à vous", alors qu'il était sollicité pour rendre hommage au réalisateur disparu.

https://twitter.com/i/web/status/1570118505495764996 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Paix à son âme, mais ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie", a-t-il affirmé.

"Je trouve que les propos qu'il a tenus étaient absolument inadmissibles. C'était de l'antisémitisme, c'était du négationnisme, c'était du révisionnisme", a poursuivi l'acteur, en ajoutant avoir été "plus touché par la disparition de la reine Elizabeth".

"Jean-Luc Godard a toujours eu un rapport assez complexe avec à la fois l'Etat d'Israël et le Juif en tant que tel. Il disait que le cinéma était une invention de gangsters juifs", a aussi expliqué mardi l'historien Daniel Chocron, dans les GGMO sur i24NEWS.

https://twitter.com/i/web/status/1569767209374720000 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le réalisateur, engagé en faveur de la cause palestinienne, avait réalisé, avec sa dernière compagne Anne-Marie Miéville, "Ici et Ailleurs", un film dans lequel il comparait les Juifs aux nazis, et qui avait fait scandale. Il avait également comparé Golda Meïr à Hitler et la Rafle du Vel d'Hiv à la situation des Palestiniens.