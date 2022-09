France: un nouveau centre culturel israélite ouvre ses portes à Levallois-Perret

Levallois-Perret compte l'une des communautés juives les plus importantes d’Île-de-France

Un nouveau centre culturel israélite a été inauguré mercredi à Levallois-Perret, en région parisienne, en présence de nombreuses personnalités dont le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France.

Le bâtiment d'inspiration art déco, situé rue Baudin, s'étend sur 2.200 m2 et comprend une synagogue de 400 places. Au sous-sol, se trouvent un mikvé (bain rituel des femmes) et une salle de danse donnant sur un patio. Au troisième étage, les fidèles pourront profiter de l'immense salle de réception pour y organiser des événements culturels et religieux. Enfin, le dernier étage accueille un rooftop et des salles polyvalentes.

"Je suis très contente de la création du nouveau centre. Cela apportera plus d'unicité à la communauté juive de Levallois-Perret et un grand lieu de rendez-vous pour tous les Juifs. La ville manquait d'un grand lieu d'accueil pour la communauté qui y est importante," a déclaré Romy Soussan, jeune maman et habitante de Levallois-Perret, à i24NEWS.

Levallois-Perret compte en effet l'une des plus grandes communautés juives d’Île-de-France avec plus de 4.000 membres. La synagogue de la rue Louis-Rouquier et les différents centres cultuels de la ville étaient devenus trop petits pour tous les accueillir, notamment lors des grandes fêtes et cérémonies religieuses.

Le nouveau centre communautaire porte le nom d'Anna et Simon Drahi, les grands-parents de l'entrepreneur Patrick Drahi, principal mécène du projet. L'architecte Antoine Delaire a imaginé la conception du bâtiment en collaboration avec le cabinet Jocelyn et Julie Dahan pour les aménagements intérieurs.