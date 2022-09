Figure libre - L’avènement de Macron II

Le président était vidé, sans énergie. Sidéré par sa propre performance : une réélection hors cohabitation

Que veut faire Emanuel Macron de son dernier mandat ? Après un début poussif, ses premiers en cette rentrée esquissent un projet.

"Le président est reparti en campagne !" Etonnante réflexion de la part d’une élue, proche du chef de l’Etat, à la lecture des propos tenus par Emmanuel Macron devant l’Association de la presse présidentielle, le lundi 12 septembre.

Quelle campagne ? Réélu pour un second mandat, le président ne peut plus se représenter. Son second mandat est placé sous l’enseigne de l’après Macron, commencé dès sa réélection. En fait, il faut entendre dans cette remarque un soupir de soulagement de la part des macronistes. Ces mêmes soutiens du président qui ont distillé leur inquiétude durant l’été.

Ludovic MARIN / POOL / AFP Le président français Emmanuel Macron le jour de sa réélection

Emmanuel Macron n’a pas mené campagne pour les élections législatives et s’était pratiquement retiré de la vie politique en invoquant une période de « décantation » après le fracas de sa chevauchée présidentielle. Un mantra qui masquait une réalité, racontée sous le manteau. Le président était épuisé, vidé, sans énergie. Sidéré par sa propre performance, à savoir celui d’avoir décroché la lune : une réélection hors cohabitation. Du jamais vu depuis de Gaulle, en fait. Un exploit qui a effacé les logiciels de l’analyse politique.

C’est ainsi qu’Emmanuel Macron a démarré son nouveau quinquennat. Avec une claque électorale.

Le second mandat d’Emmanuel Macron serait inévitablement un chemin de croix, une dissolution serait inévitable. Le président se voyait subir une cohabitation d’un genre inédit. Emmanuel Macron ou le président empêché. Les Français, pour certains obligés de voter pour lui afin d’éviter l’arrivée au pouvoir du RN, s’étaient abstenus ou avaient voté utile. La nouvelle assemblée, turbulente et impertinente restituait leur véritable état d’esprit : on ne veut plus l’entendre.

C’était sans compter sur Emmanuel Macron, qui n’aime rien tant que la bagarre et déteste les eaux calmes. Il s’est enfin remis en mouvement.

Premier exercice : un déplacement mouvementé en Algérie fin août pour arracher au président algérien un nouvel accord stratégique de partenariat et une commission conjointe d’historiens sur l’histoire de la période coloniale. Drôle de manière d’entamer un nouveau mandat, avec ce coup d’œil dans le rétroviseur sur la mémoire toujours cabossée entre la France et l’Algérie.

Pour Emmanuel Macron, l’avenir passe par la mémoire franco-algérienne. Et tant pis si le fossé s’agrandit avec le Maroc

Il ne faut pas s’y tromper : il s’agit là d’un indice précieux lorsqu’on tente de comprendre ce que compte faire le président français de son contrat renouvelé pour les cinq ans à venir. Pour Emmanuel Macron, l’avenir passe par la mémoire franco-algérienne. Et tant pis si le fossé s’agrandit avec le Maroc. Il sera bien temps de réparer et de dire les mots qui réconfortent lors d’une visite présidentielle au royaume chérifien que l’on annonce, selon nos informations, pour le 28 octobre prochain.

A peine rentré de ses bains de foule oranais, Emmanuel Macron a voulu remettre sa marque sur le plan intérieur avec l’inauguration du Conseil National de la Refondation, une nouvelle instance de dialogue entre les forces vives de la société, annoncée à la grande surprise des macronistes au détour d’une interview donnée à la presse régionale avant les législatives.

Le 8 septembre, lors de cette réunion imaginée en référence au gaullien "Conseil National de la Résistance" qui avait jeté les nouvelles fondations nationales après l’Occupation, on a plutôt assisté à une réunion du "Conseil National des Réticences".

Entre scepticisme et boycott, les travaux d’ouverture ont permis de poser quelques diagnostics déjà connus. Les syndicats qui ont fait le déplacement au centre de Marcoussis ont prévenu ce jour-là : pas question de cautionner une opération de relégitimation présidentielle et - surtout - pas question d’envisager une nouvelle réforme des retraites. "Ce serait une folie", prévient sans ambages Laurent Berger, le patron de la CFDT. Ce point est important, compte tenu de ce qui va se passer quelques jours plus tard..

La règle de cette rencontre, fixée par l’Elysée, est un rituel : pas de micros pas de caméras

En effet, après cet échauffement de fin d’été Emmanuel Macron a décidé de s’adresser, comme il le fait à chaque rentrée, à la presse présidentielle dont l’auteur de ces lignes fait partie. Une belle occasion de parler avec le président de la République à bâtons rompus, en « off » comme on dit dans le jargon professionnel.

PASCAL ROSSIGNOL / POOL / AFP Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte

La règle de cette rencontre, fixée par l’Elysée, est un rituel : pas de micros pas de caméras que des citations après la rencontre. Allait-on enfin avoir une réponse sur le projet macronien pour la France ? Que peut faire un président quand il est libéré de toute contrainte électorale à la fin de son quinquennat ? Quelle trace voudra-t-il laisser de ce qu’on appellera bientôt la décennie Macron ? A ce jour, aucune pyramide ni aucun musée ne sont en construction..

La réponse n’allait pas tarder. Emmanuel Macron a annoncé ce jour-là, en petit comité, son intention de... réformer les retraites, balayant ainsi les menaces des syndicats de mettre les Français dans la rue. Et pour cause : il ne croit pas au pouvoir de mobilisation des centrales.

Pour preuve, les Gilets Jaunes occupant les rues avaient mis les syndicats sur le trottoir, les réduisant à des spectateurs impuissants. Dans la foulée, Emmanuel Macron annonce son intention de réformer également les textes consacrés à la fin de vie. Un référendum autour de cette question ultra sensible, avec l’enjeu du suicide assisté, est même envisagé.

Emmanuel Macron veut laisser l’empreinte d’un président réformateur qui aura changé la France

Nous avions la réponse. Emmanuel Macron veut laisser l’empreinte d’un président réformateur qui aura changé la France malgré les résistances d’un « système » qui selon lui « est toujours en colère » et n’a toujours pas avalé son élection, encore moins sa réélection.

Changer la France malgré elle en l’amenant au plein emploi, à la transition écologique, aux finances rétablies grâce à une réforme des retraites et en phase avec les nouveaux comportements sociétaux.

En fait, le premier quinquennat, a été pour Emmanuel Macron, une esquisse, brouillée par des crises successives dont certaines (Gilets Jaunes en 2018 et conflit des retraites en 2019) lui sont imputables. Emmanuel Macron a eu le droit de rester au pouvoir et désormais, pour lui, c’est partie gratuite. Il va pouvoir démontrer qu’il peut réformer contre la rue, si les syndicats arrivent à mobiliser. Emmanuel Macron veut être un réformateur absolu.

"Le président aime toujours jouer à la roulette russe, il veut vérifier que Dieu est de son côté", avait coutume de dire un de ses anciens collaborateurs. Entre deux chemins, Emmanuel Macron choisit toujours le plus escarpé, c’est ainsi, c’est son coté parieur.

En décidant de prendre le risque d’enflammer socialement la France dans un contexte de crise énergétique et économique avec une réforme des retraites dont personne ne veut , du patronat aux syndicats, Emmanuel Macron envoie un message très clair à l’orée de son dernier mandat : c’est sa place dans l’histoire qui se joue désormais. C’est certainement pour cette raison que le président français a décidé de se rendre aux obsèques de la Reine d’Angleterre. Pour humer le parfum de l’Histoire et participer à l’enterrement du vieux monde.

Durant les cérémonies Emmanuel Macron repensera sûrement à ses déclarations en 2015 : "Les Français ne voulaient pas fondamentalement couper la tête du roi. Depuis, la figure du monarque est une absence dans la vie politique française."