France: Stéphane Legar sur la scène de l'émission "Danse avec les Stars" ce vendredi soir

"Faire quelque chose en rapport avec la danse est toujours un plaisir et une opportunité"

Au casting de "Danse avec les stars" 2022, le chanteur israélo-togolais Stéphane Legar apparaîtra sur les écrans français ce vendredi soir sur TF1, à l'occasion du deuxième prime de l'émission.

Déjà très populaire en Israël, le chanteur de 24 ans est aussi un excellent danseur et compte bien montrer son talent au public.

"Faire quelque chose en rapport avec la danse est toujours un plaisir et une opportunité ! C'est directement oui!", a-t-il affirmé lors d'un portrait posté sur le compte Instagram de l'émission.

Samba ou encore Tongo, l'interprète de "Comme ci Comme ca" veut se lancer des défis en se lançant sur des danses encore jamais expérimentées auparavant et "partir de zéro" même si cela nécessitera plus d'effort et de travail.

Lors d'un entretien accordé au magazine Téléstar cette semaine, Stéphane Legar affirme que cette expérience "lui apportera du positif", alors qu'il aspire à développer sa carrière dans l'hexagone.

Déterminé et talentueux...Stéphane Legar compte bien aller jusqu'au bout de l'aventure du concours de danse le plus célèbre de France !