France: le maire de Stains s'affiche avec un drapeau palestinien lors d'une intervention télévisée

L'intervention a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux

Azzédine Taïbi, le maire PCF de Stains (en Seine-Saint-Denis), s'est affiché vendredi matin avec un drapeau palestinien à ses côtés lors d'une apparition télévisée dans l'émission "Morandini Live", sur la chaîne Cnews.

Jean-Marc Morandini lui a demandé ironiquement s'il avait également un drapeau israélien, mais le maire lui a répondu par la négative.

Taïbi était à l'antenne pour s'exprimer sur la plaque éphémère au nom de la femme du prophète Mahomet posée dans la ville de Stains, au-dessus du panneau indiquant la rue de Pontoise, en septembre 2022. Cette plaque, qui s’inscrit dans un "projet artistique" réalisé par des habitantes de la ville, visait à "renommer symboliquement les rues du quartier avec des noms de femmes inspirantes", selon les médias locaux.

L'intervention du maire et surtout le drapeau ne sont pas passés inaperçus et ont provoqué de nombreuses réactions comme celle de Amine El-Khatmi, président du Printemps républicain, qui a immédiatement dénoncé "un racolage électoral des quartiers et le cynisme sous prétexte d’antisionisme poussés à leur paroxysme".

,

https://twitter.com/i/web/status/1573245971882037248 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

https://twitter.com/i/web/status/1573254266172620800 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

En 2018 et 2022, des banderoles en soutien à Salah Hamouri, citoyen d’honneur de Stains, avocat terroriste franco-palestinien détenu dans une prison israélienne, nommé "citoyen d’honneur de Stains", étaient affichées sur le fronton de la mairie de la ville. En 2016, le maire avait affiché une banderole en soutien à un autre terroriste prisonnier palestinien Marwan Barghouti.