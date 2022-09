Pour Marine Le Pen, la voie vers le pouvoir en 2027 est dégagée

C’est un refrain italien qui a donné le sourire à Marine Le Pen : « On est prêts ! ». Cette affirmation était le slogan de Georgia Meloni, décliné sur tous les tons durant sa campagne estivale et victorieuse, menée au pas de charge.

AP Photo/Alessandra Tarantino La dirigeante d'extrême droite des Frères d'Italie, Giorgia Meloni, vote dans un bureau de vote à Rome, le 25 septembre 2022

Alors qu’en France, la majorité présidentielle relative digérait sa déconvenue, que la Nupes commençait déjà à se perdre dans la politique spectacle et les polémiques de bas étage, que la droite s’enfonçait encore un peu dans le marasme, l’ex finaliste de la présidentielle a passé son été à écouter les "bruits de botte" en provenance de l’Italie.

L’Italie a toujours été le laboratoire de l’évolution des droites et de l’extrême droite

Et l’accession au pouvoir de la leader de Frattelli d’Italia, plus encore que la victoire de l’extrême droite en Suède, début septembre, la conforte dans son optimisme et dans l’analyse qu’elle a tirée de sa campagne présidentielle : la voie vers le pouvoir en 2027 est dégagée. L’Italie a toujours été le laboratoire de l’évolution des droites et de l’extrême droite.

La rupture avec l’idéologie fasciste initiée il y a plus de vingt ans par Gianfroco Fini qui a créé le sas de l’Alliance des droites a permis l’éclosion des partis conservateurs et populistes dont Berlusconi, Salvini ont été les bénéficiaires.

Au sein de ce club, le petit parti fondé en 2016, créé par la surdouée de la politique Georgia Meloni issue des quartiers populaires de Rome, a raflé la mise.

Meloni propose une synthèse : elle assume l’héritage de Mussolini tout en le proclamant inopérant de nos jours. Meloni garde le symbole de la flamme mussolinienne mais affirme que la flamme n’est plus l’avenir de son pays.

Un "enmêmetempisme" idéologique dont Marine Le Pen s’est également inspirée : elle tourne la page du Front national tout laissant le livre bien en vue sur l’étagère pour les nostalgiques.

VOX Spain, PDM-owner, via Wikimedia Commons Marine Le Pen

Après la dédiabolisation, place à la mutation statutaire. Conseils d’administration, commissions, groupes d’amitiés : les députés RN se fondent dans "le système" et ses bienfaits institutionnels. Cette marche vers "l’honorabilité" représente une force nouvelle en même temps qu’un piège pour les marinistes.

Afin de bien saisir la force du séisme qui se produit en Europe, il faut se souvenir que l’Italie, pays puissant après l’Allemagne et deuxième partenaire de la France. L’Italie est le plus important bénéficiaire du plan de relance adopté par l’Union Européenne après le Covid : près de 146 milliards d’euros.

Meloni doit absolument garder cette manne et pour cela elle s’est montrée ultra pragmatique : elle a rappelé qu’elle soutient l’Ukraine. Meloni est résolument du côté de la droite conservatrice trumpiste.

En outre, et c’est le fait le plus méconnu en France, la nouvelle première ministre italienne a reçu le soutien du monde des affaires et des sphères économiques, rassurés par son programme et surtout par la présence d’un discret intermédiaire : Mario Drahi, l’ancien premier ministre défait ! Draghi, officiellement, assurera le suivi des relations entre la présidence du conseil et l’UE. On croit rêver devant cette nouvelle version de la combinazione inhérente à la politique italienne.

On ne voit pas, à ce stade, quelle personnalité pro européenne et technocrate serait prête à aider Marine Le Pen

C’est à ce moment que le « disque se raye » - formule certes désormais préhistorique mais parlante, pour Marine Le Pen. A cette heure, les soutiens officiels du monde économique à son projet sont inexistants. Et on ne voit pas, à ce stade, quelle personnalité pro européenne et technocrate serait prête à l’aider.

De plus, Marine le Pen n’a jamais gouverné alors que Meloni a déjà fait partie d’un gouvernement. En réalité, la victoire de Meloni en Italie éclaire sur les faiblesses de Marine le Pen en France. Elle mesure le chemin qui reste à parcourir. La présidente du groupe RN n’est pourtant pas sans avantage.

Il a été peu souligné à quel point son score du deuxième tour, 41,6 %, est une révolution politique. Au sommet de l’Etat, on est sans illusion : "La question de sa capacité à obtenir 50% des voix en 2027 ne se pose plus", affirme d’emblée un haut personnage dans les rouages du pouvoir.

Quant à Emmanuel Macron, il confie en privé que Marine Le Pen est la seule qui peut gagner en 2027, sous-entendu "hormis le courant centriste qu’il porte". La énième version du macronisme ou le chaos. Sauf qu’en 2027, Emmanuel Macron ne sera plus là. Et après dix ans de macronisme, le désir d’alternance devrait être prédominant.

On a vu à quel point Emmanuel Macron aime déjouer les pronostics en étant réélu, mais cette fois, la situation est différente. La droite française, qui a sauvé le président en 2022, est prise en tenaille entre la Suède et l’Italie. Emmanuel Macron est engagé dans une course contre la montre pour ne pas devenir le "Barack Obama" français : amener la droite nationale populiste au pouvoir après deux mandats.