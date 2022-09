France/Covid: la circulation du virus s'intensifie, les hospitalisations augmentent

Les données les plus récentes datent de jeudi où 51.366 nouveaux cas ont été comptabilisés

La circulation du virus du Covid continue à progresser en France depuis le rebond de l'épidémie commencé début septembre, et les hospitalisations augmentent aussi désormais, indiquent vendredi les autorités sanitaires.

"La progression de la circulation du SARS-CoV-2 s’est poursuivie sur la quasi-totalité du territoire métropolitain", a résumé Santé Publique France dans son bulletin épidémiologique portant sur la période du 19 au 25 septembre.

Encore importante, la hausse des contaminations est apparue moins forte que la semaine précédente. Mais "il faut rester prudent" et ne pas considérer à ce stade que ce "petit ralentissement" prédirait une vague moindre, a déclaré lors d'un point presse Isabelle Parent, responsable pour les infections respiratoires et vaccinations à SPF.

Les données les plus récentes datent de jeudi où 51.366 nouveaux cas ont été comptabilisés, contre 38.464 une semaine auparavant.

Après avoir connu plusieurs vagues depuis le début d'année, l'épidémie de Covid-19 était tombée à un niveau particulièrement bas fin août mais les contaminations ont rebondi ces dernières semaines, dans un contexte notamment marqué par la rentrée scolaire.

AFP Photo / ALAIN JOCARD

Chez les moins de 10 ans, le taux d'incidence, en forte hausse les semaines d'après-rentrée, semble désormais stabilisé. Mais toutes les autres classes d'âge connaissent une augmentation, notamment les personnes âgées, à risque de formes sévères.

La circulation croissante de l'épidémie se répercute sur les hôpitaux, où les admissions, y compris en soins critiques, ont augmenté "pour la deuxième semaine consécutive" et plus fortement, selon Santé Publique France.

Et le nombre de décès continue à augmenter (173 dans les hôpitaux du 19 au 25 septembre, +5% sur une semaine).

Vu "cette accélération de la circulation du Sras-COV-2", l'agence sanitaire insiste plus que jamais sur la nécessité de renforcer la vaccination chez les plus fragiles, dont les personnes âgées.

Seuls 34,8% des 60-79 ans et 48,3% des 80 ans et plus éligibles ont eu jusqu'alors leur deuxième rappel.

Or "le taux d'hospitalisation des personnes fragiles peut remonter si elles sont moins protégées contre les formes sévères du fait de l'ancienneté de leur dose précédente", a alerté Isabelle Parent.

Pour les Français à risque de forme grave et les soignants à jour de rappels, une dose supplémentaire est recommandée à compter de lundi, où démarrera une nouvelle campagne avec les vaccins adaptés à Omicron.

D'autant qu'au-delà du Covid, "on arrive dans la saison froide, propice à la circulation d'autres virus respiratoires, grippe et bronchiolite", a souligné Mme Parent. Et ces autres épidémies peuvent aussi peser sur les hôpitaux.