Fashion Week de Paris : la marque Coperni crée le buzz avec une prouesse technologique

"C'est notre devoir en tant que designers d'essayer de nouvelles choses"

La fin du défilé printemps-été 2023 Coperni à la Fashion Week de Paris ce samedi a été marquée par une prouesse technologique, véritable séquence d'anthologie mettant en scène Bella Hadid qui a créé le buzz sur les réseaux sociaux.

Alors que le mannequin venait de s'avancer sur le podium presque nue, un groupe d'experts s'est rassemblé autour d'elle, pulvérisant sur son corps une substance ressemblant à de la peinture blanche.

Sous le regard ébahi des spectateurs, la substance chimique s'est rapidement transformée en tissu ressemblant à du jersey, habillant Bella Hadid d'une robe blanche à la ligne fluide et élégante.

La technique de pulvérisation a été développée par Fabrican, une société fondée par le créateur de mode et scientifique espagnol Manel Torres. Le fameux liquide contient du coton ou des fibres synthétiques en suspension dans une solution de polymère qui s'évapore au contact du corps. Une fois porté, le vêtement peut de nouveau être transformé en solution prête à être réutilisée.

Les co-fondateurs de la marque de prêt-à-porter française Coperni, Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant, ont travaillé avec Manuel Torres et son équipe au Bioscience Innovation Centre de Londres au cours des six derniers mois pour développer la robe vaporisée à une épaule.

"C'est notre devoir en tant que designers d'essayer de nouvelles choses et de montrer de quoi pourrait être fait l'avenir", a expliqué Sébastien Meyer au magazine Vogue. "Nous n'allons pas gagner d'argent là-dessus, mais c'est un beau moment, une expérience qui crée de l'émotion."