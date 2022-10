Docubiz.fr, le portail web qui facilite l'accès aux informations légales des entreprises

Docubiz rassemble dans un seul et même endroit des données sur plus de 10 millions d’entreprises françaises

Dans le monde de l’information légale et des datas d’entreprises, on ne cite plus que son nom. Docubiz.fr, la plateforme numérique française qui révolutionne l’accès aux données d’entreprises.

Depuis quelques mois, elle est devenue une alternative sérieuse aux leaders déjà présents sur le marché. Elle propose gratuitement un service de recherche de données et de documents sur plus de 10 millions d’entreprises et dirigeants français.

Une start-up en plein succès

Les Français sont en constante recherche de renseignements concernant les entreprises présentes dans l’hexagone. L’accès aux informations juridiques et financières des sociétés françaises était jusqu’ici entre les mains de sociétés privées et payantes. Des données dispersées au sein de plusieurs organismes, réservées à certains acteurs uniquement et difficiles d’accès.

Les fondateurs du portail numérique Docubiz.fr, au vu de l’explosion des demandes, notamment pendant le confinement, ont eu l’idée de révolutionner l’accès aux datas d’entreprises. Leur site internet, à peine créé il y a quelques mois, accueille déjà plus de 100 000 visiteurs mensuels. Ce succès est dû à la nature des services proposés, à la fois innovants et fiables.

En effet, les services de Docubiz facilitent l’accès aux données d’entreprises grâce à leur plateforme numérique. Une plateforme ergonomique et accessible, qui offre aux utilisateurs un gain de temps considérable. Elle met à disposition gratuitement plus de 80 millions de documents sur les entreprises françaises : Statuts - Bilans - Comptes annuels - Convention collective - Kbis - Numéro de TVA intracommunautaire - Siret/Siren, etc. Ces documents sont consultables en ligne, mais également téléchargeables afin de pouvoir être étudiés à tout moment.

Docubiz.fr s’impose comme le nouveau méta-moteur de recherche concernant les données des sociétés. Il fournit des informations indispensables à ses adhérents.

La start-up rassemble toutes les données brutes des sites de l’Open Data comme l’Insee, le Bodacc, l’Inpi et les API privées et payantes. Elle rassemble dans un seul et même endroit les données de plus de 10 millions d’entreprises françaises. De plus, elle met ses données à jour quotidiennement.

Il est facile d'obtenir toutes ces informations en entrant seulement le nom de l’entreprise sur le moteur de recherche. Ensuite, l'internaute est dirigé vers une page comportant toutes les données que Docubiz a collectées. La plateforme permet de faire la recherche de documents essentiels, mais aussi d'obtenir un diagnostic financier.

Leur outil de recherche innovant est d’une grande importance pour de nombreux acteurs professionnels comme les juristes, les comptables, les dirigeants d’entreprises et bien d’autres. En effet, pour ces acteurs, ces données ont un intérêt stratégique. Elles fournissent des renseignements sur la solidité et la solvabilité des entreprises. Cela permet de constituer une base de prospects solides et mis à jour régulièrement.

En savoir plus sur l’Open Data

Le terme Open Data désigne des données auxquelles quiconque peut accéder, que tout le monde peut utiliser ou partager. Les critères essentiels de l’Open Data sont la disponibilité, la réutilisation et la distribution, et la participation universelle.

- Disponibilité et accès : les données doivent être pleinement accessibles par tous

- Réutilisation et redistribution : les données doivent être fournies sous des conditions permettant la réutilisation et la redistribution

- Participation universelle : tout le monde doit être en mesure d’utiliser, de réutiliser et de redistribuer les données

Ces trois critères constituent l’essence de l’Open data, car ils autorisent l’interopérabilité. L’interopérabilité désigne la capacité de différentes entreprises ou systèmes à travailler ensemble. En l’occurrence, l’interopérabilité est la capacité à mélanger différents ensembles de données. Elles sont consultables par tous et systématisent l’échange entre les acteurs économiques.

Avec l’Open data, les informations légales deviennent un bien commun dont la diffusion est d'intérêt général et à haute valeur ajoutée. En effet, ces données ouvertes favorisent la transparence et rendent plus compréhensible et accessible les datas d’entreprises. Les entreprises peuvent utiliser l’Open data pour nourrir leur système d’information, développer de nouveaux services et augmenter son rendement. Ces données ouvertes ont une utilisation multiple et infinie.

Quelle offre propose Docubiz.fr ?

Docubiz.fr propose une offre premium destinée aux professionnels avec de nombreuses fonctionnalités. Pour moins de 50 € par mois, avec une période d’essai de 48 h à 1.90 €, les souscripteurs disposent d’un accès mensuel version premium qu’ils leur offrent plusieurs avantages : le téléchargement de 5 Kbis, l’accès aux coordonnées de dirigeants, une consultation illimitée des numéros de TVA et des avis Siren, 5 analyses financières, l’information légale en illimitée.

Cette offre a déjà séduit plus de 5000 utilisateurs et offre l’opportunité d’accéder de façon plus simple à des données qui étaient autrefois facturées à l’acte. De plus, la start-up ne souhaite pas s’arrêter là dans son offre. En effet, elle souhaite franchir une nouvelle étape pour s’imposer comme leader de l’information légale. L’entreprise est en train d’élaborer un système de veille qui permettra à ses utilisateurs de recevoir une notification en temps réel dès qu’un changement juridique d’une entreprise qui l'intéresse prendra effet.