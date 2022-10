Reportage : un Kippour dans les Vosges

Chaque année le miracle de Kippour. Les dix étaient là

C’est une petite ville de France presque comme les autres. Les communautés juives, mais aussi les jeunes, les hôpitaux ou les administrations disparaissent pour rejoindre les métropoles environnantes. Dans la rue principale, les grandes enseignes se succèdent, fermées entre 12h et 14h : Etam, Okaidi, Jules et autres San Marina. Ici et là quelques commerces, ouverts par des « enfants du pays », font encore vivre cette ville de 20 000 habitants, qui en perd chaque année. Saint-Dié-des-Vosges. Berceau de Jules Ferry et théâtre d’une vie juive animée, sinon religieuse, jusque dans les années 2000.

Aujourd'hui, ils n’y sont plus qu’une douzaine. Des juifs qui s’apprêtent à célébrer Kippour comme tous les juifs du monde même si leur synagogue a cessé d’ouvrir pour le Grand pardon il y a dix ans, faute de fidèles. Et cette année, pour la première fois, la synagogue d’Epinal, là ou ils avaient pris l'habitude de se rendre pour les grandes fêtes, n’ouvrira pas non plus. Mais ils tiennent bon, avec leurs moyens. « Les hazan appelés pour assurer l’office religieux représentent un coût trop élevé, de plusieurs milliers d’euros, pour nos petites communautés », explique Léon qui va cette année rejoindre Lunéville dans le département voisin, à 1 heure de route.

Là-bas, il est assuré d’avoir un office, d’entendre le shofar et le fameux Kol Nidré. Quitte à prendre sa voiture. « Etre juif, c’est aussi être ensemble ce jour-là. Mes enfants sont loin, je ne me vois pas jeûner seul chez moi ». Léon, sa femme et ses amis rompront le jeûne ensemble, dans le très bon restaurant chinois de la ville, c’est devenu une tradition !

Il y a trente ans, une éternité, une dizaine de familles ashkénazes, toutes fortes de deux ou trois enfants, régnaient sur ces quelques rues centrales de la petite sous-préfecture des Vosges. Les Weil et leurs célèbres Chaussures Louis, l’incontournable pour les pieds des enfants. Mais aussi le magasin de linge de maison de Max Muller, le président de la communauté après la guerre, celui des Aspis où les familles avaient l’habitude de s’habiller, conseillées par Henri et sa femme Lili, les élégants propriétaires. Et puis bien sûr l’incontournable et immense "A Jules Ferry" de la famille Dreyfus, "confection hommes femmes et enfants" et robes de mariées. A quelques centaines de mètres, au cœur de l’entreprise Weka (Wertheimer Kahn), des petites mains fabriquaient des cravates et des nœuds papillons pour toutes les boutiques pour hommes de la région.

Les séfarades aussi étaient là, venus un peu après ces juifs rescapés, de Russie, Allemagne, ou Pologne, ou des Lorrains de toujours. Des médecins, surtout, arrivés dans les années 60 pour suivre des internats, des instituteurs... A Roch Hachana, Kippour, Hanoucca, les familles juives se pressaient dans une ambiance chaleureuse à la synagogue de Saint-Dié. Chacun ressortait Talit, kippa et journal du jour, et un officiant, de Strasbourg ou de Nancy, arrivait en train pour assurer un office digne de ce nom. Offrir un peu de religiosité à cette assemblée joyeuse et bruyante.

A Pessah, les mêmes se retrouvaient dans la grande maison du cardiologue devenu président de la communauté. Bien sûr, tous n’étaient pas tout à fait juifs et les enfants de quelques-uns de couples mixtes de la ville constituaient un casse-tête pour les fêtes. Comment s’assurer d’avoir un myniane, surtout pour les enterrements. Dix hommes, des juifs, dix vrais. Chaque année le miracle de Kippour. Les dix étaient là. Parfois, les belles années, quinze hommes gonflaient les rangs de la synagogue qui rouvrait ses portes avec courage et sans faiblir. Et puis les magasins ont fermé. Les plus vieux, ceux qui étaient venus s’installer dans les Vosges après la guerre, sont morts et les enfants, ceux qui jouaient dans la cour de la synagogue, sont partis. A Strasbourg, Nancy, Paris, Marseille, parfois même Israël.

La synagogue a fermé ses portes. A Kippour, depuis 10 ans, elle n’ouvre plus pour ce jour là. Mais ceux qui restent, même s’ils mangent, même s’ils conduisent, ne consentent pas à renoncer.