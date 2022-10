Explosion des "licornes" en France

7 start-up françaises ont été identifiées comme pouvant décrocher le statut de licorne d'ici 2027

La France se peuple de... licornes. Pour rappel, une licorne est une entreprise exerçant dans le secteur des nouvelles technologies, non cotée en Bourse, et valorisée à plus d'un milliard de dollars. Le président de la République avait fixé l'objectif de 100 licornes françaises, dont 25 "vertes" d'ici à 2030.

L'objectif est atteint avec 3 ans d'avance car la FrenchTech se développe à grande vitesse. On en compte aujourd'hui 27 en France dont les plus connues sont Back Market, Qonto, Doctolib ou encore Lydia. Sur le plan international, cela reste peu, notamment si l'on compare à Israël qui en compte 283 ! Mais la dynamique s'avère exponentielle : il n'y en avait que 3 en France en 2020 !

La moisson s'est révélée bonne et diversifiée pour le Trophée des futures licornes qui a décidé d'en récompenser 7 à l'automne au prix d'une méthode aussi microéconomique que macro : 1 400 entreprises ont été identifiées. Puis les partenaires (Audacia, Caisse d'Epargne, Deloitte, emlyon business school, euronext, Reputation Age, Scope Group et La villa numeris) ont noté les 250 sociétés sélectionnées.

Si sept start-up françaises ont été identifiées comme pouvant décrocher le statut de licorne à l'horizon 2027, DNA SCRIPT est la grande gagnante de la 5ème édition du palmarès des jeunes pousses les plus prometteuses ; fondée en 2014 par Thomas Ybert, polytechnicien et Sylvain Gariel et Xavier Godron, diplomés de l'Ecole des Mines de Paris, la biotech révolutionne l'écriture de l'ADN.

Son système basé sur une technologie de synthèse enzymatique permet de fabriquer des molécules 10 fois plus vite que la technologie chimique. Ses imprimantes d’ADN séduisent laboratoires et industriels du monde entier. Bien sûr, le Covid et la découverte de l'ADN messager ont donné un coup de pouce à cette start up de 200 salariés et en recrute 100 de plus d'ici 2023 mais avec un marché de l'ADN synthétique estimé à 1,5 milliard d'euros, ses perspectives sont florissantes.

Les cas d'usage sont nombreux : outre la pandémie de Covid-19, DNA Script collabore avec GE Research, la division R&D de General Electric, pour la fabrication rapide de vaccins et de thérapies à base d'acides nucléiques.

PasQal, qui fait l'objet d'un reportage dans l'émission i24NEWS Business Club de ce mois-ci se distingue dans la catégorie "Industrie 4.0". La start up PasQal, pionnière du secteur quantique en France fête en ce moment la récompense d'Alain Aspect, l'un de ses cofondateurs, Prix Nobel de physique 2022, dont les travaux dans le domaine quantique servent aujourd'hui de base pour le développement de l'ordinateur ou la cryptographie du futur.

Le Trophée "ESG" (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) a, lui, été attribué à Deepki, celui des "Biotech et medtech" à TreeFrog et Kayrros est sacré en "SaaS, IA, Big Data". OpenClassrooms s’impose en "E-commerce et services" alors que Verkor arrive en tête des "Greentech et mobilité" grâce à son projet de construire une gigafactory à Dunkerque pour participer à l'ambition européenne de viser 25% de la production mondiale de batteries pour véhicules électriques d'ici à 2030 contre 3% aujourd'hui.

Si les start-up tricolores lèvent toujours beaucoup d’argent - 8,4 milliards d’euros au compteur au premier semestre, selon le baromètre EY du capital-risque, les financiers risquent de devenir plus frileux du fait de l’inflation et de la montée des taux. L'entrepreneur Charles Beigbeder, Président de Quantonation a cru tôt à PasQal et à la révolution quantique.

Pour lui, la France et l'Europe ne peuvent se permettre de rater le virage du quantique comme ils ont raté les virages précédents, ceux qui ont vu naître les géants du numérique. Il faut donc, estime Charles Beigbeder, financer massivement les start-up, ce qu'il fait lui-même au sein d'Audacia.