France : un professeur menacé de mort pour avoir évoqué les caricatures de Mahomet en classe

L’enseignant a porté plainte et une adolescente et son oncle ont été placés en garde à vue

Au lycée Scheurer-Kestner de Thann, un professeur ayant abordé la question des caricatures de Mahomet, de Charlie Hebdo et de la liberté d’expression a reçu des menaces de mort de l'oncle d'une de ses élèves.

Une fois rentrée chez elle après le cours, la jeune fille s'est plainte auprès de son oncle qui a ensuite pris à partie l’enseignant évoquant à demi-mots le cas du professeur Samuel Paty, décapité le 16 octobre 2020 devant son collège d’Éragny, dans le Val-d’Oise pour avoir parlé de ces sujets en classe.

Le professeur, qui exerçait dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), avait été assassiné par Abdoullakh Anzorov, 18 ans, qui lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves.

A Thann, l'enseignant a porté plainte et l’adolescente et son oncle ont été placés en garde à vue. "L’homme conteste les faits et les propos qu’on voudrait lui imputer. Mais le professeur et les témoins sont formels sur ce qu’ils ont entendu. C’était clairement menaçant", a déclaré la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot.

Les établissements scolaires ont été invités par le ministère de l'Education à rendre hommage vendredi 14 ou lundi 17 octobre à Samuel Paty, mort pour avoir enseigné la liberté d'expression.