Un journaliste algérien victime de menaces pour ses interventions sur i24NEWS

"Je prends toutes les opportunités qui me sont offertes pour parler de la situation en Algérie"

Le journaliste d'origine algérienne Abdou Semmar, fondateur du média indépendant AlgériePart et exilé en France depuis 2019, se dit victime de menaces et de diffamation en raison de ses interventions sur i24NEWS. Il a publié mercredi une vidéo sur YouTube afin d'expliquer sa position.

"Mes apparitions sur i24NEWS suscitent énormément de réactions et d'insultes à mon égard. On dit des choses horribles sur moi", affirme-t-il en préambule de son propos. Certains de ses détracteurs ont aussi affirmé qu'il aurait demandé l'asile politique à Israël ou qu'il travaillerait pour le Mossad.

Se défendant de tout parti pris politique ou d'un activisme quelconque, Abdou Semmar a souligné qu'il était journaliste et que son métier lui donnait le droit et le devoir de s'exprimer sur tous les médias.

"Je prends toutes les opportunités qui me sont offertes pour parler de la situation en Algérie, que ce soit sur les chaînes du Hezbollah, de l'Iran, du Soudan, d'Arabie saoudite, des Etats-Unis ou d'Israël. C'est pour moi un devoir de ne pas laisser cet espace médiatique à ceux qui manipulent l'information pour servir le régime algérien ou dénigrer le pays. Je n'ai qu'un seul objectif : fournir des informations fiables et objectives", assure-t-il.

"Si un média, quel qu'il soit, me contacte et me garantit que mes propos ne seront pas censurés ou dénaturés - et donc garantit la déontologie journalistique - alors je n'ai aucune raison de le rejeter", poursuit-il, expliquant qu'il est parmi les rares voix algériennes véritablement indépendantes à pouvoir commenter l'actualité du pays et fournir un éclairage objectif sur ce qui s'y passe.

Dans sa vidéo, le journaliste algérien rappelle ensuite qu'i24NEWS appartient au groupe Altice, l'un des plus grands groupes de médias français.

"i24NEWS est une chaîne pro-israélienne dans sa ligne éditoriale mais qui se veut internationale dans son traitement de l'actualité. Je ne suis pas responsable de ses contenus ni de la nationalité de ses actionnaires. Je ne suis responsable que des propos que j'y tiens", dit encore Abdou Semmar, qui s'étonne qu'on lui reproche de s'exprimer sur des médias étrangers alors qu'il a été contraint à l'exil.

Soulignant être un fervent défenseur de la cause palestinienne et soutenir la création d'un Etat palestinien, le journaliste relate que lorsqu'il a été invité à intervenir dans l'émission "Mag'hreb" de Cyril Amar, celui-ci lui a assuré qu'il recherchait un point de vue objectif concernant l'Algérie et que ses propos ne seraient jamais modifiés.

"J'ai fait quatre émissions avec Cyril Amar - qui est d'ailleurs lui-même d'origine algérienne - et je n'ai jamais été censuré, ni forcé à dire du mal de l'Algérie ou à donner un point de vue qui n'était pas le mien. Je n'ai jamais insulté le pays, le régime ou ses symboles, je me contente de donner des informations factuelles", assure le journaliste.

Il a conclu sa vidéo en mettant au défi le gouvernement algérien de lui permettre de rentrer dans son pays et d'y fonder son propre média. "De cette façon, je n'aurai pas besoin de parler aux chaînes étrangères. Laissez la liberté à la presse, et ce seront les journalistes étrangers qui viendront s'exprimer dans nos médias. Le problème est qu'aujourd'hui, on n'est pas libres d'exercer notre métier. Les journalistes sont poursuivis et emprisonnés", déplore-t-il.