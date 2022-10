L'ambassade d'Israël réplique à Martinez (CGT) après ses propos sur son séjour en Cisjordanie

Le syndicaliste avait affirmé avoir été "obligé de se faufiler pour échapper aux balles israéliennes"

L'ambassade d'Israël en France a réagi vendredi aux propos du secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, qui avait affirmé plus tôt dans la semaine avoir échappé à des tirs de l'armée israélienne lors d'un séjour en Cisjordanie.

À son retour en France, mercredi, M. Martinez a répondu à des questions de journalistes sur le site d'une raffinerie dans le cadre du mouvement de grève qui touche le secteur pétrolier français.

"Je suis venu dès que j'ai pu (...) je conduisais une délégation en Palestine (...) j'étais coincé, pas tout seul d'ailleurs, à Naplouse parce que l'armée israélienne entoure la ville et donc j'ai été obligé de me faufiler cette nuit pour échapper aux balles et aux militaires israéliens", a déclaré M. Martinez devant la presse.

Vendredi soir, l'ambassade d'Israël en France a diffusé un communiqué de presse expliquant que "ces dernières semaines, de violents attentats perpétrés par des organisations palestiniennes radicales, reconnues comme terroristes par l'Union européenne, ont fait de nombreux morts et blessés en Israël".

"Nous continuerons d'agir à tout moment et partout où il le faudra pour protéger les civils, dont M. Martinez, de la menace islamiste, qu'il soit à Naplouse ou au duty free de l'aéroport de Tel Aviv, ce mercredi sur le chemin du retour vers la France", poursuit l'ambassade.

"Nous sommes d'ailleurs convaincus que M. Martinez ne manquera pas de se réjouir des efforts menés ces dernières semaines par le gouvernement israélien, malgré la vague d'attentats terroristes actuelle, afin de permettre à 120.000 travailleurs palestiniens de Cisjordanie et à 20.000 autres de la bande de Gaza de se rendre en Israël pour travailler", écrit encore l'ambassade.

https://twitter.com/i/web/status/1580656245312483329

Les propos de Gérard Martinez ont par ailleurs suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Plusieurs personnalités ont fait part de leur indignation, à l'instar de la député Renaissance Caroline Yadan pour qui "cette obsession haineuse d'Israël par le SG de la CGT #Martinez procède d'un mensonge par omission (la «fusillade» a eu lieu suite à l'assassinat d'un soldat de 21 ans qui sécurisait les lieux), s'ancre une nouvelle fois dans cet antisémitisme qui ne dit pas son nom".

https://twitter.com/i/web/status/1580575896406151169

Objet de nombreux débats sur la toile, la sortie du leader cégétiste a également été largement parodié sur Twitter.

https://twitter.com/i/web/status/1580587399671058432