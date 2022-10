Accord israélo-libanais : Emmanuel Macron salue un "pas vers plus de paix"

La France a contribué à faire aboutir les négociations entre Israël et le Liban

Le président francais Emmanuel Macron a salué samedi l'"accord historique" réglant le différend frontalier entre le Liban et Israël, un "pas important vers plus de paix" dans la région, selon lui.

Le chef de l'Etat - qui est intervenu dans les négociations - a félicité le Premier ministre israélien Yaïr Lapid, le président du Liban Michel Aoun et le chef du gouvernement libanais Najib Mikati, avec qui il a parlé au téléphone, pour "leurs efforts et leur détermination" en ce sens, a déclaré la présidence française.

"Il s’agit indéniablement d’un pas important vers plus de paix pour Israël, pour le Liban et l'ensemble des pays et des peuples de la région", a poursuivi l'Elysée.

"Il contribuera à la stabilité du Proche-Orient et à la sécurité d’Israël et du Liban" et "contribuera à la prospérité des deux pays", a-t-il souligné, le Liban étant englué dans une grave crise économique.

"Il offre un exemple pour la région, de ce que peut produire de positif une volonté partagée d’aboutir à un résultat dans le cadre d’une négociation exigeante et respectueuse", a en outre noté l'Elysée.

Les trois dirigeants ont "remercié le chef de l’Etat pour "sa contribution et celle de la France à la conclusion de cet accord", a encore dit la présidence française.

Après d'intenses négociations sous l'égide des Etats-Unis, Israël a annoncé mardi la conclusion de l'accord pour délimiter la frontière maritime avec le Liban -alors que ces deux pays sont officiellement en état de guerre- et lever les obstacles à l'exploitation de gisements gaziers en Méditerranée orientale.

Le président américain Joe Biden a alors salué une "avancée historique" et appelé toutes les parties à "travailler à la mise en place de l'accord". Il a aussi remercié M. Macron pour "son soutien dans les négociations".

Ce dernier a de son côté "salué la médiation des États-Unis". La France prendra "toute sa part" dans la mise en œuvre de l'accord, a ajouté l'Elysée.