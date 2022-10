Le chasseur de nazi a dit apprécier la lutte contre l’antisémitisme menée par le vice-président du RN

Le maire de Perpignan, Louis Aliot, membre du Rassemblement national (RN), a remis jeudi la médaille de la Ville aux célèbres "chasseurs de nazis" Serge et Beate Klarsfeld, suscitant des réactions mitigées sur les réseaux sociaux.

Les époux Klarsfeld, qui sont pourtant des opposants historiques du parti d’extrême droite, ont été décorés à l'occasion de l'inauguration d'un local mémoriel. Lors de la cérémonie, le président de l'association Zakhor pour la Mémoire, Philippe Benguigui, a été fait chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur.

La médaille de la Ville est décernée à des personnes investies dans l’animation de la ville, et les époux Klarsfeld, qui sont ambassadeurs honoraires de l'UNESCO de la mémoire de la Shoah, ont été choisis pour leur engagement en faveur des déportés juifs en France.

Pendant plus de 50 ans, Serge et Beate Klarsfeld ont œuvré pour la reconnaissance du génocide juif et pour obtenir le jugement des criminels nazis et de leurs complices de Vichy.

Après la cérémonie, des centaines d'internautes ont fait part de leur incompréhension sur les réseaux sociaux devant le choix du couple d'accepter d'être décoré par Louis Aliot, membre éminent du parti de Marine Le Pen.

Dans une interview à Libération, Serge Klarsfeld a expliqué sa présence à la cérémonie en indiquant qu'il appréciait l'engagement du maire de Perpignan dans la préservation du souvenir de la Shoah.

"J’ai observé qu’il y a quand même une évolution : Marine Le Pen a pris position l’an dernier et cette année encore sur le Vél d’Hiv. J’ai dit publiquement que c’était 'un pas en avant'. Du point de vue juif, on peut le reconnaître. J’observe aussi que depuis longtemps, à Perpignan, Louis Aliot vient aux cérémonies, qu’il y favorise la lutte contre l’antisémitisme et j’ai considéré qu’il fallait pousser cette tendance", a-t-il affirmé.

L'historien a également encouragé la ligne "d’ouverture" de Louis Aliot, dont le grand-père maternel était juif en Algérie, contre celle, plus dure, de son concurrent Jordan Bardella, alors que les deux hommes sont en campagne pour prendre la direction du Rassemblement national.

"Aliot semble être dans une attitude d’ouverture vis-à-vis de nos compatriotes musulmans. Je pense qu’il faut accompagner ceux qui veulent transformer une partie du FN sinon la situation va empirer", a-t-il ajouté.

Le fils de Serge et Beate Klarsfeld, Arno, a répondu aux protestations des internautes samedi sur son compte Twitter. "Ne vaut-il pas mieux qu’un élu RN d’une grande ville de France cultive la mémoire de la Shoah et remette la médaille de sa ville à Serge et Beate plutôt qu’il n’élève une statue à Pétain ? Pourquoi ne pas se réjouir de choses positives ? Seriez-vous sectaire ?", a-t-il écrit.