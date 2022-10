L'affaire Lola plonge la France dans la stupéfaction

Des milliers de personnes ont fait part de leur vive émotion après l'assassinat de la collégienne de 12 ans

Le meurtre de la jeune Lola, 12 ans, tuée dans des conditions atroces à Paris vendredi, et qui a secoué toute la sphère politico-médiatique pendant le week-end est en train de devenir une affaire nationale, alors que les détails présumés de ce forfait macabre ont commencé être divulgués lundi.

Twitter est entré en ébullition pendant tout le week-end, des milliers de personnes ayant publié des messages pour faire part de leur effroi, de leur tristesse ou encore de leur indignation face à la barbarie de ce crime, tandis que politiciens et journalistes de tous bords se sont invectivés sur la plateforme, entre accusations de "récupération" et de "silence complice".

La suspecte, Dahbia B., une femme de 24 ans de nationalité algérienne a été inculpée lundi pour "meurtre" et "viol commis avec actes de torture et de barbarie" sur mineure de moins de 15 ans et incarcérée à la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne).

Cette femme, qui souffrirait de troubles psychiques, avait été interpellée à l'aube samedi en région parisienne, au lendemain de la découverte, dans une malle à Paris, du corps de la collégienne de 12 ans.

Dahbia B. était connue des services de police comme victime en 2018 de violences conjugales, a-t-on appris lundi de source proche de l'enquête.

Elle a été interpellée en août dernier dans un aéroport français pour défaut de titre de séjour. Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) lui avait alors été notifiée automatiquement le 22 août, "sans obligation de quitter immédiatement le territoire national. Il s'agit d'un départ volontaire", a précisé M. Dupond-Moretti.

La suspecte aurait déclaré avoir "entraîné la victime jusqu'à l'appartement de sa sœur, vivant dans le même immeuble que l'enfant, elle lui aurait imposé de se doucher avant de commettre sur elle des atteintes à caractère sexuel et d'autres violences ayant entraîné la mort et elle aurait dissimulé le corps dans la caisse."

Christophe ARCHAMBAULT / AFP La prison de Fresnes où est incarcérée Dahbia B, soupçonnée d'avoir tuée la jeune Lola, âgée de 12 ans.

Après avoir détaillé l'enchaînement des faits jusqu'à la mort de Lola et son périple avec la caisse renfermant son corps, Dahbia B. est revenue sur ses déclarations dans ses dernières auditions à la brigade criminelle. Elle a expliqué "avoir raconté un rêve et non la réalité", avançant qu'elle "a pu se défendre face à une agression au couteau tout en indiquant s'être battue contre un fantôme" . Il est "impossible qu'elle tue une enfant", a-t-elle affirmé.

Elle "n'a montré aucune empathie à l'égard de la victime", est-il souligné dans ce document. "Ça ne me fait ni chaud ni froid", a-t-elle répondu aux enquêteurs lui présentant des clichés du corps de Lola. "Moi aussi, je me suis fait violer et j'ai vu mes parents mourir devant moi".

Durant le week-end, de nombreux habitants ont témoigné de leur tristesse et de leur effroi en déposant des fleurs sur la grille de la résidence de la famille de la victime et un muret conduisant au bâtiment.

Des cellules de soutien psychologique ont été mises en place pour les élèves et les personnels du collège où était scolarisée Lola et des écoles du secteur, tandis que le président Emmanuel Macron a reçu mardi les parents de Lola, et leur a fait part de "toute sa solidarité et tout son soutien".