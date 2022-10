"Il n'y a personne à la France insoumise qui est soupçonnable d'antisémitisme"

"La France ne peut pas se désintéresser du conflit israélo-palestinien et ne peut pas non plus s'aligner sur les Etats-Unis sur ce sujet". Raquel Garrido, députée du groupe La France Insoumise, était mercredi soir l'invitée de l'émission "Conversations avec Anna Cabana" sur i24NEWS. Régulièrement pointée du doigt pour ses positions anti israéliennes, sinon antisémites, la députée a répondu aux questions du journaliste Michaël Darmon concernant le Moyen-Orient, le nouvel équilibre induit par les Accords d'Abraham, mais aussi le conflit israélo-palestinien.

"Cela fait très longtemps que les pays arabes ne considèrent plus la Palestine comme étant au cœur de la diplomatie", a répondu Raquel Garrido, interrogée sur les raisons pour lesquelles la question palestinienne ne semble plus représenter un frein pour les relations entre l'Etat hébreu et les pays du Golfe. "Ces Etats sont confrontés à des questions de paix, des frontières, de sécurité mutuelle, qui ont depuis très longtemps pris le dessus".

La députée a également réaffirmé son attachement à la position française sur le conflit : "La France est une force de paix, et la question que la France doit se poser est de savoir quels sont les points de tensions diplomatiques avec les uns et les autres (Israël/Autorité palestinienne) pour peser dans le sens de la paix. Par exemple, on a pu dire à une époque qu'il fallait jouer sur les accords de commerce, il y avait des résolutions au Parlement européen pour ne pas accepter l'importation de produits des territoires occupés de Jérusalem-Est et autres", a-t-elle rappelé.

Concernant la polémique autour de la Nupes et Jeremy Corbyn, accusé de complaisance avec l’antisémitisme, la députée estime qu'"on en a beaucoup trop fait en France au moment des élections législatives". Elle a pointé du doigt une "manœuvre pour essayer de teindre d'une couleur néfaste et carrément antisémite la France insoumise".

"Il n'y a personne à la France insoumise qui est soupçonnable d'antisémitisme, alors on est allés chercher en Angleterre une personne qui était chef du parti travailliste, qui a été mis en cause par cette thématique ( de l'antisémitisme) et qui a été réintégré", a-t-elle martelé.

"Le Hamas n'est pas ma tasse de thé mais je me positionne en faveur des libertés du peuple palestinien. Je ne suis pas antisémite pour autant", a-t-elle conclu.