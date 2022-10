Figure libre - Nupes et RN : La nouvelle alliance populiste, par Michaël Darmon

On assiste à une nouvelle alliance des populistes « brun-rouge » aux réflexions politiques symétriques

Emmanuel Macron aime le théâtre. Depuis 2017, il tient l’affiche à l’Elysée, haut lieu de la comédie française du pouvoir. La dernière scène inscrite à son répertoire lors de l’émission de France 2 "L’Evènement", illustre une fois de plus la contradiction du président de la République : virtuose dans l’art du diagnostic, incapable d'avoir une prise sur les évènements.

La diatribe d’Emmanuel Macron, après la décision du groupe RN à l’Assemblée, de voter, avec la Nupes, la motion de censure contre le gouvernement représente un tournant dans cette législature au futur incertain.

En pointant avec virulence l’association entre la « coalition baroque » de la Nupes et les députés du RN, le président a fustigé le camp du « désordre et du cynisme » alors que la guerre est en Europe, que la crise frappe les Français et que la situation, dit-il, exige d’être à leurs côtés.

Il en a appelé aux électeurs écologistes, communistes, socialistes : la Nupes vous dupe. « Tout cela ne mènera à rien », assène Emmanuel Macron. La scène de la colère présidentielle restera comme un temps fort d’une intervention sur les sujets intérieurs, tantôt technique, tantôt pédagogique, autrement dit parfois inaudible, parfois intéressante.

Emmanuel Macron a eu raison de dramatiser l’onde de choc du vote commun de la Nupe et du RN car l’avertissement est rude : il a manqué 50 voix, celle des LR, pour renverser le gouvernement. « On y était presque », s’est réjoui Jean Luc Mélenchon. Et d’ajouter : « Nous sommes prêts pour gouverner ». Dans ce « nous », il faut donc comprendre le RN.

7 mois après la réélection d’Emmanuel Macron, le masque de la Nupes - cartel électoral placé sous la coupe des Insoumis - est tombé : tout est bon pour renverser le Macron. Y compris une alliance avec le RN.

Aussitôt, les socialistes anti Nupes ont crié au loup et dénoncé un texte de motion de censure écrit par la Nupes, rédigé avec des propos assez édulcorés de telle manière que le RN pouvait voter ce texte.

Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a posé les pieds dans le plat dans une matinale de radio : « La seule question est de savoir s’il y a eu une négociation de la honte entre le RN et la France Insoumise pour arriver à ce vote ».

Président de la République en tête, l’ensemble de l’exécutif est monté au front. Ce qui démontre à quel point Marine Le Pen a réussi le coup politique de la rentrée en lançant un missile à trois cibles : en rejoignant la motion de censure du gouvernement déposée par la Nupes, elle a créé la surprise dans la rangs de la majorité, suscité un malaise au sein de la Nupes, en particulier chez les députés socialistes, et mis en lumière le soutien de fait de LR à la majorité présidentielle, obligeant ses dirigeants à réaffirmer leur mantra anti Macron pour rester crédibles aux yeux de leurs électeurs.

Marine Le Pen a retourné le canon du 49/3 contre la majorité qui avance désormais avec une arme chargée contre elle. Face à Emmanuel Macron qu’elle ne quitte pas des yeux, elle a gagné le rapport de force et mis au défi le président de dissoudre l’Assemblée : « Chiche ! » lui a-t-elle répondu lorsqu’il a brandi la menace de la dissolution lors d’un diner de la majorité.

Qu’on ne s’y trompe pas : le vote du groupe RN pour un texte de la Nupes ne se réduit pas à une obscure péripétie parlementaire. Ce geste fixe le cadre d’une nouvelle alliance des populistes « brun-rouge » qui repose sur des réflexions politiques symétriques.

Les Insoumis ont élaboré leur stratégie à partir des analyses de la philosophe de la radicalité Chantal Mouffe qui prône une guerre assumée entre un « Eux » (les élites) et un « Nous » (le peuple). Marine Le Pen a écouté les Gilets jaunes et les enseignements de l’historien de l’ultra droite Patrick Buisson, qui discerne dans les classes populaires le carburant électoral pour arriver au pouvoir.

D’où le positionnement de Marine Le Pen sur la question du pouvoir d’achat durant sa campagne présidentielle.

La connexion de deux dynamiques peut être fatale pour une majorité macroniste qui compte toujours un temps de retard pour comprendre les mouvements de fond de la société française.

Pourtant, il faut reconnaître que la capacité de diagnostic reste performante. Au printemps 2021, les équipes de l’Elysée utilisaient un mot pour décrypter la colère des classes populaires : dépossession.

« Les Français en zone rurale ont l’impression d’être dépossédés de leur paysage à cause des éoliennes. Or le paysage est leur seul patrimoine », confiait un conseiller élyséen à cette époque. La plume présidentielle avait-elle déjà parlé avec Christophe Guilly le sociologue des territoires perdus, le premier à avoir identifié il y a une quinzaine d’années les motivations qui devaient animer la révolte des gilets jaunes en 2018 ?

L’auteur publie aujourd’hui un nouveau livre appelé à être une nouvelle fois un livre de référence intitulé… Les Dépossédés (Ed. Flammarion) Dans cet opus, il prend date et avertit sur l’esprit des gilets jaunes inscrit désormais dans le temps long : « Ce mouvement bouscule en effet les tenants du présent perpétuel et de l’agitation permanente », écrit Christophe Guilly. « Sa dimension immatérielle le rend inarrêtable, et surtout insaisissable aux yeux d’élites dirigeantes jusqu’alors habituées à tout régler grâce à des chèques ». Autrement dit, les gilets jaunes, poussés par le sentiment de dépossession et d’assignation à résidence sur leur territoire, privés de leur liberté de mouvement passent des ronds-points aux isoloirs.

Les Dépossédés représentent un électorat susceptible de valider un jour un rapprochement entre la France Insoumise et le RN. Une mèche longue vient de s’allumer en direction de la prochaine présidentielle.

Pour l’éteindre, il faudra plus qu’une sainte colère présidentielle à la télévision, qui traduit surtout le malaise structurant des macronistes : préparer l’arrivée du populisme plutôt que l’effacer du paysage français. C’est pourquoi, en reprenant les mots d’un lapsus de Jean Luc Mélenchon, l’alliance des « fachos » et des « fâchés » peut se révéler fatale.