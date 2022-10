France : la 11e édition du festival du film franco-arabe dès le 18 novembre

Chaque année, une compétition de courts-métrages est organisée

La onzième édition du festival du film franco-arabe (FFFA) de Noisy-le-Sec aura lieu du 18 novembre au 1er décembre 2022.

Le festival est organisé depuis 2012 en collaboration avec l’Institut français de Jordanie à Amman et la Royal Film Commission de Jordanie.

Parmi les films proposés en avant-première, figurent "Alam" de Firas Khoury, "Askhal" de Youssef Chebbi, "Le Bleu du caftan" de Maryam Touzani ou encore "la Dernière Reine" d’Adila Bendimerad et Damien Ounouri.

28 longs-métrages, dont trois inédits et dix-sept avant-premières sont programmés au cinéma Le Trianon, à Romainville, et dans des salles partenaires dont l’Institut du monde arabe (IMA) et le centre Pompidou.

LOIC VENANCE (AFP/Archives) Le cinéaste Costa-Gavras, le 25 mai 2017 à Cannes

En outre, une trentaine d’invités de marque seront présents, dont les cinéastes Costa-Gavras, parrain d’honneur du festival; Erige Sehiri, réalisatrice, productrice et marraine de cette édition; Rabah Ameur-Zaïmeche, Kamel Azouz, Adila Bendimedrad et Damien Ounouri, Mehdi Charef, Youssef Chebbi, Clément Grégoire, Philippe Faucon, Maha Haj, Martin Jauvat ou encore Mounia Meddour.

Le festival est né d’une volonté de créer des ponts entre les cultures pour favoriser la compréhension, la découverte et les échanges. Chaque année, une compétition de courts-métrages est organisée.