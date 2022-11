Bienvenue au Listenbourg ! Un nouveau pays enflamme le web

L’initiateur de la blague visait au départ le piètre niveau des Américains en géographie.

Depuis plusieurs jours, le Listenbourg, un pays inventé de toutes pièces sur Twitter par un dénommé Gaspardo, président auto-proclamé de la nouvelle nation, enflamme la toile.

La recherche "Listenbourg" sur Google a depuis explosé.

L’initiateur de la blague visait au départ le piètre niveau des Américains en géographie.

"Je suis sûr que les Américains ne connaissent même pas le nom de ce pays ptdrrr", a posté sur twitter le fameux Gaspardo dimanche. On y voit une carte de l’Europe, avec le nouveau pays accolé à l’Espagne et au Portugal en plein océan atlantique.

Ce tweet a depuis été partagé des milliers de fois et l’histoire a pris une telle ampleur que certains internautes ont même inventé l’histoire, l’hymne et la carte précise du pays. Un compte officiel du nouvel Etat a même été ouvert et comptait plus de 11 000 abonnés après seulement 48h d’existence.

De nombreuses personnalités ont joué le jeu en relayant l’existence du Listenbourg. Le compte officiel des Jeux olympiques "Paris 2024" a même confirmé l’inscription d’une 207e délégation officielle. Prime Vidéo, Buffalo Grill, Waze ou encore Deliveroo ont eux aussi surfé sur la vague Listenbourg en publiant plusieurs posts.

Les internautes français continuent à entretenir la supercherie mais l’histoire n’a pour l’instant pas dépassé les frontières de l’hexagone.