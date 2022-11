Delphine Horvilleur couronnée du prix Renaudot du Livre de poche

Ce récit paru en 2021 condense les réflexions de l'autrice autour de la mort

Delphine Horvilleur a été couronnée ce jeudi du prix Renaudot Poche pour Vivre avec nos morts, petit traité de consolation.

Ce récit, paru en 2021, condense les réflexions de l'autrice autour de la mort, inspirées par son métier de rabbin qui la place régulièrement au contact du deuil.

"Tant de fois je me suis tenue avec des mourants et avec leurs familles. Tant de fois j’ai pris la parole à des enterrements, puis entendu les hommages de fils et de filles endeuillés, de parents dévastés, de conjoints détruits, d’amis anéantis…, écrit Delphine Horvilleur.

Evoquant certains décès, ainsi que les textes sacrés qui permettent, si ce n'est d'expliquer la mort, de tenter de consoler ceux qui ont perdu un proche, l'autrice raconte aussi son rapport intime avec la perte d'êtres chers.

Nous vivons tous avec des fantômes, écrit Delphine Horvilleur, "Ceux de nos histoires personnelles, familiales ou collectives, ceux des nations qui nous ont vu naître, des cultures qui nous abritent, des histoires qu’on nous a racontées ou tues, et parfois des langues que nous parlons."

En France, un livre sur trois paraît en Livre de poche.