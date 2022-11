Inauguration d'un jardin Sarah Halimi et Mireille Knoll à Nogent-sur-Marne

Un hommage a été rendu à ces deux retraitées assassinées à un an d’intervalle "parce que juives"

Plusieurs centaines de personnes sont venues inaugurer mercredi le jardin Sarah Halimi et Mireille Knoll à Nogent-sur-Marne.

Un hommage a été rendu à ces deux retraitées assassinées à un an d’intervalle "parce que juives".

“On en a marre, nous les juifs, d’être toujours les boucs émissaires de l’Histoire. On ne veut qu’une chose, nous, Français de confession juive : vivre dans notre cher pays, la France, avec tous nos compatriotes", a déclaré William Attal, frère de Sarah Halimi.

De nombreux élus, des membres de la communauté juive ainsi que l’ambassadrice d’Israël en France, Yaël German, ou encore l’écrivain Yann Moix étaient présents à la cérémonie.

Sarah Halimi, née Lucie Attal, est née et a grandi dans cette ville du Val-de-Marne. Diplômée de médecine, cette mère de trois enfants, juive orthodoxe, a ensuite été directrice de crèche.

Elle était à la retraite lorsqu’elle a été assassinée dans son appartement parisien du 11e arrondissement, à l’âge de 65 ans, en avril 2017, par Kobili Traoré, 27 ans, qui vivait dans l’appartement de sa mère, situé en dessous de celui de Sarah Halimi

Ce crime avait mis la France en émoi lorsque les experts avaient conclu en juin 2018 à l'irresponsabilité pénale du jeune homme de 27 ans, un musulman d'origine malienne, au prétexte qu'il était atteint d'une abolition du discernement au moment des faits, après une consommation très forte de cannabis.

Le caractère antisémite du crime avait pourtant été établi en septembre 2017.

Dans son discours, Stéphane Bitton, conseiller municipal délégué, a évoqué un “scandale judiciaire”, et est revenu sur le cafouillage qui a conduit des policiers envoyés sur les lieux à rester derrière la porte de Sarah Halimi.

Mireille Knoll, a été assassinée près d'un an après Sarah Halimi, également dans le 11e arrondissement de Paris. Atteinte de la maladie de Parkinson et ne pouvant se déplacer qu’en fauteuil, cette rescapée de la Shoah, veuve, vivait seule. Son corps est retrouvé en partie brûlé et atteint de 11 coups de couteau le vendredi 23 mars 2018.

Le crime, commis par Yacine Mihoub, 28 ans au moment des faits, et voisin de la victime, a été reconnu comme ayant un caractère antisémite. Le meurtrier a été condamné à la prison à perpétuité.

Les deux enfants de Mireille Knoll, Daniel et Allan, ont également pris la parole pour lui rendre hommage.