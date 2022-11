France : gros clash entre Cyril Hanouna et le député LFI Louis Boyard, l'Arcom saisie

"Arrête de te la raconter ! Espèce d’abruti. Si t’es député c’est grâce à nous"

Le député LFI Louis Boyard a quitté jeudi soir en direct le plateau de "TPMP", après une violente dispute avec l’animateur de l’émission de C8, Cyril Hanouna.

Une phrase du député de gauche sur le milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire de la chaîne a irrité le présentateur : "Les cinq personnes les plus riches, ce sont les mêmes qui appauvrissent la France et l’Afrique. Et je vais vous donner l’exemple de Bolloré qui a déforesté le Cameroun", qui faisait référence aux activités de l’entreprise Socapalm qui produit de l’huile de palme au Cameroun et dont Vincent Bolloré est actionnaire.

https://twitter.com/i/web/status/1590817814059044864 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici ? Qu’est-ce que tu viens foutre ici alors ? Bolloré t’a donné de l’argent puisque tu étais chroniqueur ici", a soutenu l’animateur. "Arrête de te la raconter ! Espèce d’abruti. Si t’es député c’est grâce à nous".

"Je n’ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré est en procès à cause de la déforestation qu’il cause ? T’es vraiment en train de dire ça à un député ? », s’est emporté Louis Boyard face à Cyril Hanouna, qui lui a rétorqué : "Député ? Redescends de trois étages Louis Boyard, tu es député mais tu étais chroniqueur ici".

"Vous vous rendez compte qu’on n’a même pas le droit de critiquer Bolloré ?", s’est indigné le jeune élu. "Va dans un groupe où tu as plus de libertés qu’ici", lui a répondu ce dernier. "Tu n’as même pas de libertés à l’Assemblée nationale. Ferme ta gueule".

"T’es un irresponsable Cyril et tu fais du mal à la France. Tu fais monter le racisme en France et on n’a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne ?", a poursuivi Louis Boyard, tout aussi remonté.

"T’es un mec qui fait monter le racisme. T’es un naze", a lancé le présentateur, qui s’était approché tout près de lui. "Ah ouais ? Ben c’est pas moi qui me fait de la thune sur Zemmour. (...) T’as dansé sur l’affaire Lola", a répondu le député. "Tocard va, allez tais-toi ! Bouffon va", lui a encore lancé Cyril Hanouna, avant que l’élu ne quitte le plateau en cours d’émission sous les huées du public.

Plusieurs élus de la France insoumise ont pris la défense de Louis Boyard après l'émission.

L'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, saisie

L'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, a indiqué vendredi avoir été saisi après l'échange houleux "Nous sommes saisis et nous allons examiner la séquence au regard des obligations de l'éditeur", a indiqué l'Arcom sans préciser si la saisine émanait de LFI ou de téléspectateurs.

"Ce qui s'est passé ce (jeudi) soir sur 'Touche pas à mon poste' est gravissime (...) Nous saisissons l'Arcom", avait déclaré jeudi soir sur Twitter la présidente des députés LFI Mathilde Panot.

Le 28 octobre, dans le cadre d'une autre polémique, l'Arcom avait indiqué instruire "plusieurs séquences" de "Touche pas à mon poste" signalées par des téléspectateurs après des propos de Hanouna sur le meurtre de l'adolescente Lola, tuée à Paris le 14 octobre.